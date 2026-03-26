Sesja Rady Miejskiej. Czym zajmowali się radni

W czwartek o godz. 10 rozpoczęła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni mieli do przegłosowania prawie 40 uchwał, m.in. dotyczących komunikacji miejskiej, sprzedaży nieruchomości czy przystąpienia do sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na sesji na pewno pod głosowanie nie zostanie poddana sprawa osiedla, które jest planowane między ul. Legionów i Częstochowską. Jak już informowaliśmy, po uwagach mieszkańców inwestor wycofał swój wniosek, obiecując go poprawić i złożyć ponownie.

Radni zajęli się za to prawie 40 innymi uchwałami. Zdecydowali m.in. o wydłużeniu czasu obowiązywania biletu komunikacji miejskiej kupionemu u kierowcy i bezpłatnej komunikacji miejskiej podczas Dni Elbląga (26-28 czerwca), przekazaniu działki na Modrzewinie ETBS-owi pod budowę mieszkań czynszowych czy nadaniu nowemu rondu na ul. Kościuszki nazwy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Wszystkie te uchwały były poparte jednogłośnie.

Obrady radnych przebiegły bardzo sprawnie, sesja zakończyła się już o godz. 11.15. Na zakończenie wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska w imieniu swoim i prezydenta Michała Missana (nie było go na sesji, jest na posiedzeniu Związku Miast Polskich w Gdyni) złożyła radnym i mieszkańcom życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Do życzeń dołączyła przewodnicząca Rady Grażyna Kluge.

Kolejna sesja RM odbędzie się 23 kwietnia.