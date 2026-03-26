Sesja Rady Miejskiej. Czym zajmowali się radni

W czwartek o godz. 10 rozpoczęła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni mieli do przegłosowania prawie 40 uchwał, m.in. dotyczących komunikacji miejskiej, sprzedaży nieruchomości czy przystąpienia do sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na sesji na pewno pod głosowanie nie zostanie poddana sprawa osiedla, które jest planowane między ul. Legionów i Częstochowską. Jak już informowaliśmy, po uwagach mieszkańców inwestor wycofał swój wniosek, obiecując go poprawić i złożyć ponownie.

Radni zajęli się za to prawie 40 innymi uchwałami. Zdecydowali m.in. o wydłużeniu czasu obowiązywania biletu komunikacji miejskiej kupionemu u kierowcy i bezpłatnej komunikacji miejskiej podczas Dni Elbląga (26-28 czerwca), przekazaniu działki na Modrzewinie ETBS-owi pod budowę mieszkań czynszowych czy nadaniu nowemu rondu na ul. Kościuszki nazwy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Wszystkie te uchwały były poparte jednogłośnie.

Obrady radnych przebiegły bardzo sprawnie, sesja zakończyła się już o godz. 11.15. Na zakończenie wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska w imieniu swoim i prezydenta Michała Missana (nie było go na sesji, jest na posiedzeniu Związku Miast Polskich w Gdyni) złożyła radnym i mieszkańcom życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Do życzeń dołączyła przewodnicząca Rady Grażyna Kluge.

Kolejna sesja RM odbędzie się 23 kwietnia.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

  • Elbląg jest na tyle bogatym miastem, że komunikacja miejska powinna być bezpłatna, chociażby dla dzieci i młodzieży szkolnej do 18 lat. To się sprawdza w innych miastach. I tam jest utrzymywana z podatków lokalnych. Komunikacja miejska powinna być wizytówką miasta. Zlikwidować ZKM, przechowalnie kolesi z układu i rodziny znajomych który tylko administruje i za nic nie odpowiada. Powołać MPK, przy urzędzie miasta. I sięgnąć po fundusze unijne przez miasto odnnowienie całości taboru. Czemu nie czerpiecie wzorów z innych miast, np z Łodzi, Warszawy, Wrocławia ?. Na pojazdach umieścić logo, herb miasta. W obecnym układzie prywatnemu przewoźnikowi liczą się tylko wozokilometry a nie jakość.
  • @Ojacie - Wiesz że to co tu uważasz za "bezpłatne" ktoś musi sfinansować ? Polska powinna likwidować PRZYWILEJE dla poszczególnych grup społecznych a nie je zwiększać. Żeby oddłużyć WSZYSTKIE szpitale w Polsce wystarczy jeden rok nie płacić 13tek
  • @Ojacie - Nie wydaje mi się że dzieciom które dostają 800+ 300+ laptop + i inne dodatki należy rozdawać kolejne pieniądze pracujących Polaków
  • Koniec ze sprzedażą biletów u kierowcy ! Opóźnienia i brak koncentracji na trasie nie służy bezpieczeństwu, wystarczy kilka bilet matów więcej...
  • @Ojacie - Czy darmowe 800+ i 300+ nie starcza na bilet ?
  • Niestety cała ta rada miejska to zbiorowisko nieudaczników (oczywiście nie wszyscy), ale oni nie mają żadnych pomysłów na to co zrobić aby miasto prawidłowo funkcjonowało, mają do dyspozycji niemały budżet, ale głosują pod dyktando krezusów, który zacierają łapy na publiczne pieniądze i mają gdzieś dobro mieszkańców. Pieniądze które mogłyby być dobrze spożytkowane, tak że efekty byłyby widoczne gołym okiem, są przepalane na jakieś "pic na wodę" inwestycje typu startupy, budżety obywatelskie, pomniki, ewenty, itp. a nie ma pieniędzy na rzeczy elementarne: naprawę dziurawych ulic, chodników, budynków komunalnych, komunikację miejską, zamiatanie chodników i ulic, bezpieczeństwo mieszkańców (brak patroli na mieście)... Pomyślcie sobie czy Wy tak gospodarujecie domowym budżetem jak rada miasta z prezydentem gospodaruje budżetem miasta? No chyba trochę bardziej racjonalnie, co nie?
  • @Ojacie - Wiesz że dziura budżetowa po pisie to prawie 300 mld? Mam dość pracowania na nierobów
  • @Tak to widzę - o znowu ten ruski troll wrzuca grafiki które otrzymał z kremla. ile dostajesz na umieszczenie posta? 2 zł? czy mniej czy więcej?
  • Balcerowicz w Wawie postawił zegar zadłużania Polski za rządów PO.
  • W UK, Holandii, Niemczech a nawet na putinowskich Węgrzech można kupić bilet u kierowcy a ty proponujesz zakazać takiej sprzedaży. W złym kierunku idzie twoje myślenie
  • @Tak to widzę - Budżet państwa i budżet miasta nie to samo. Ostatnim prezydentem miasta z PiS był Jerzy Wilk. Było wystarczająco czasu na " NA UPORZĄDKOWANIE BUDŻETU ".
  • Udacznicy zza klawiatur do Rady Miasta, co nie? Oj to by się działo.
