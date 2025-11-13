UWAGA!

----

Sesja Rady Miejskiej. O czym będą decydować radni?

 Elbląg, Sesja Rady Miejskiej. O czym będą decydować radni?
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

W czwartek, 13 listopada, godz.10 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Przed radnymi kilka ważnych decyzji, które będą miały wpływ na portfele mieszkańców.

Radni zdecydują m.in., czy od 1 stycznia wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych (z 25 na 30 zł od osoby) i za ich przyjmowanie w Zakładzie Utylizacji Odpadów (z 630 zł netto na 900 zł netto za tonę). Pisaliśmy o tym tutaj.

Samorządowcy mają także wprowadzić zmiany w cenniku komunikacji miejskiej, wprowadzając m.in. bilety czasowe, a także zmiany w Strefie Płatnego Parkowania, związane z programem „wElblągu”.

Radni zdecydują także o przyszłości hotelowca przy ul. Łęczyckiej, który ma być zlikwidowany, a mieszkańcy przeniesieni do innych lokali socjalnych i komunalnych. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, nabywca budynku wraz z gruntem ma dla miasta w rozliczeniu wybudować około 60 mieszkań w technologii modułowej.

 

