Sezon turystyczny za nami. Jaki był dla Elbląga?

Niemcy, Włosi, Hiszpanie, Japończycy, to tylko kilka narodowości, które postanowiły w te wakacje zawitać do Elbląga. Co przyciągnęło turystów i jakie atrakcje czekały na nich w tym sezonie?

W tym roku do elbląskich punktów informacji turystycznej zawitało 36 tysięcy turystów. Choć większość zwiedzających stanowili Polacy, nie zabrakło także obcokrajowców. - Obsłużyliśmy 1295 turystów zagranicznych z Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech, Łotwy i Litwy, Niderlandów, Estonii, Węgier, Danii, Belgii, Niemiec, Szwecji i Szwajcarii, a także z Egiptu, Nigerii, Japonii, Wietnamu i Tajwanu - informuje PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Najbardziej rozchwytywanymi atrakcjami w tym sezonie były m.in. rejsy Kanałem Elbląskim, wschodni szlak rowerowy Green Velo oraz zabytki Starego Miasta. - Turystów było wielu. W tym sezonie odwiedziło nas około 10,5 tys. osób, w tym najwięcej w sierpniu. Większość z nich to turyści z Polski - mówi osoba wpuszczająca turystów na wieżę widokową w katedrze św. Mikołaja. - Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, to przeważającą grupą byli Niemcy. Podobnie sezon letni "odczuły" bary oraz restauracje.

- W te wakacje ruch był bardzo duży, choć turystów zza granicy było niewielu. Wśród Polaków zawitało do nas kilku Niemców - mówią kelnerki zatrudnione w jednej z restauracji z daniami wegetariańskimi.

Są jednak lokale, do których turyści tłumnie nie przybywali, nawet pomimo upałów.

- Ruch w tym sezonie był dość kiepski. Zdecydowanie gorzej wypadł w porównaniu do poprzednich sezonów. Turystów nie było za wielu: trochę Niemców, pojedyncze osoby z Włoch czy Hiszpanii - mówi pracownica jednej z lodziarni mieszczących się na starówce.

Oblegane przez turystów były także hotele. W tym przypadku najbardziej wzmożony ruch zanotowano w lipcu oraz sierpniu.

- Te miesiące wypadły bardzo podobnie, choć najwięcej turystów było w sierpniu - opowiada recepcjonistka jednego z elbląskich hoteli. - Jeżeli chodzi o turystów z zagranicy, to chyba najczęściej byli to turyści z Ukrainy. W porównaniu do lipca i sierpnia, wrzesień wypada dość słabo.

Inaczej ma się sytuacja wycieczek zorganizowanych, które w tym sezonie zaczęły się dość późno. W porównaniu do września 2020, ilość turystów wzrosła o 52 procent. Podczas Elbląskiego Święta Chleba Centrum Informacji Turystycznej rozdało 1250 sztuk przewodników o Elblągu, 300 map, 400 planów miasta, foldery oraz ulotki promujące nasze miasto i jego okolice.