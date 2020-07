Sondażowe wyniki wyborów. Niewielka różnica głosów (aktualizacja z godz. 0:30)

50,4 proc. - Andrzej Duda, 49,6 proc. - Rafał Trzaskowski - takie są sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Sondaż exit poll zrealizował Ipsos. Frekwencja wyniosła 68,9 proc. O północy urzędujący prezydent zwiększył nieznacznie swoją przewagę w tak zwanym sondażu late poll.

Z sondażu exit poll, jaki przeprowadził Ipsos nie da się obecnie stwierdzić, kto jest zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich. Różnica pomiędzy dwoma kandydatami wyniosła 0,8 punktu procentowego. Ubiegający sie o reelekcję Andrzej Duda zdobył 50,4 proc. głosów wyborców, jego rywal Rafał Trzaskowski - 49,6 proc. Margines błędu przy sondażu exit poll wynosi 2 punkty procentowe. Do urn poszlo 68,9 proc. uprawnionych.

- Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do tych wyborów, którzy oddali swoje głosy, którzy często wiele trudu włożyli w to, by te głosy mogli oddać. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami, pod tym względem nic się nie zmieni, będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski, będę słuchał, co macie mi do powiedzenia, jak oceniacie sytuację w Polsce, jak oceniacie swoją sytuację - zapowiedział Andrzej Duda podczas swojego wieczoru wyborczego.

- Mówiliśmy o tym, że będzie blisko i jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze, pomyślcie o jednym: mianowicie dwa miesiące temu miały się odbyć wybory i wszystko miało być zadecydowane. Na szczęście obudziło się społeczeństwo obywatelskie - tak swój wynik skomentował drugi z kandydatów, Rafał Trzaskowski na swoim wieczorze wyborczym.

Aktualizacja z północy: Ipsos podał nowe sondażowe wyniki, tzw. late poll. Według nich Andrzej Duda otrzymał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 49,2 proc. Dokładność badania to 2 punkty procentowe.

Aktualizacja z godz. 0:30: Właśnie otrzymaliśmy oficjalne wyniki głosowania z gminy i miasta Pasłęk. Tutaj wygrał Rafał Trzaskowski (54,04 proc.), Andrzej Duda otrzymał 45,96 proc. Frekwencja w gminie wyniosła 58,14 proc.

Warto dodać, że Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że nie będzie podawała wyników cząstkowych. Poda na konferencji prasowej ostateczne oficjalne wyniki, co powinno się stać w poniedziałek lub we wtorek.