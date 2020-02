Spłonęła stolarnia w Dąbrowie, z ogniem walczyło około 30 strażaków

Pożar w zakładzie stolarskim w elbląskiej Dąbrowie wybuchł dziś (8 lutego) około godz. 6.30. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zobacz więcej zdjęć.

Kiedy strażacy dojechali na miejsce pożaru przy ul. Jodłowej, ogniem objęty był już cały budynek, chwilę później spalony dach zapadł się do środka stolarni. W bezpośrednim sąsiedztwie stolarni znajduje się kilka domów, na szczęście strażakom udało się opanować sytuację i nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na budynki mieszkalne.

W akcji gaśniczej brało udział blisko 30 strażaków. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Strażacy prowadzą teraz akcję dogaszania pozostałości po budynku, co może potrwać jeszcze kilka godzin.