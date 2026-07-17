Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend czekają nas emocje związane z kolarstwem, gdyż odbędą się zawody Road Race Elbląg oraz Garmin Ultra Race. Kolejne mecze kontrolne zagrają piłkarze Olimpii oraz Concordii.

276. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 276. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Biegiem i rowerem po Wysoczyźnie pod znakiem ultra

W dniach 18-19 lipca na malowniczych trasach Wysoczyzny Elbląskiej odbędą się dwie imprezy dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu - Garmin Ultra Race oraz Garmin Gravel Race. W sobotę odbędzie się jeden z największych cykli biegów górskich w Polsce. Zawodnicy wystartują na dystansach 80 km, 50 km, 21 km oraz 14 km. Nie zabraknie także najmłodszych uczestników, którzy wezmą udział w zawodach Garmin Junior na dystansach 200, 500 i 1000 m. W niedzielę natomiast na trasy wyjadą miłośnicy kolarstwa, którzy będą rywalizować na dwóch dystansach - około 72 km oraz około 33 km. Więcej informacji tu.

Sparingi piłkarzy

Przed elbląskimi drużynami piłki nożnej kolejne mecze kontrolne. W sobotę Olimpia uda się do Świecia, gdzie zmierzy się z tamtejszą Wdą. Z kolei Concordia zagra na wyjeździe z Gromem Nowy Staw.

Road Race Elbląg

W niedzielę czeka nas wyjątkowy wyścig kolarski przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych zawodników. Organizatorzy przewidzieli wyścig na dwóch dystansach dla kolarzy szosowych: speed - 45 km - idealny dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wyścigami szosowymi oraz mega - 84 km - wymagająca trasa dla bardziej doświadczonych kolarzy i półzawodowców. Dodatkowo na dystansie 25 km odbędzie się wyścig dla rolkarzy. Trasa zawodów została poprowadzona przez jedne z najbardziej malowniczych terenów naszego województwa i północnej Polski. Zawodnicy wystartują z Elbląga, z ul. Warszawskiej, pierwsi ruszą już o godz. 8:15. Więcej informacji na temat wydarzenia w tym artykule.

Siatkówka plażowa w Parku Wodnym Dolinka

W niedzielę boisko przy Parku Wodnym Dolinka wypełni się sportową rywalizacją, a stawką będzie Puchar Prezydenta Elbląga. W zawodach mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły, a liczba miejsc jest ograniczona do 16 drużyn. Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 10.00. Zespoły powalczą w systemie brazylijskim, który daje drużynom szansę na dłuższą rywalizację. Na najlepsze drużyny czekają medale oraz Puchar Prezydenta Miasta Elbląg.