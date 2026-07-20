Średniowieczny ratusz zmieni się w nowe muzeum

Niemal 4,2 mln zł kosztowało będzie otwarcie Muzeum Pasłęka. Inwestycja ma być gotowa za dwa lata i stanowić część Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.

Muzeum powstanie w liczącym 700 lat pasłęckim ratuszu, a swoje miejsce znajdą tu między innymi eksponaty związane z Kanałem Elbląskim. Jak wynika z dokumentów ogłoszonego właśnie przetargu inwestycja ma być gotowa w kwietniu 2028 roku.

W piwnicy ratusza będzie zaplecze muzealne: magazyny i archiwa, na piętrze sale wystawiennicze, a także pomieszczenia biurowe. Przypomnijmy, że wnętrza ratusza, który mieści się przy ul. Chrobrego, zostały już częściowo wyremontowane i utworzono tam Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jest ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia korzystają za darmo. W budynku działa też Punkt Informacji Turystycznej.

Firmy, które chciałby złożyć swoje oferty w przetargu mogą to zrobić do 7 sierpnia. Utworzenie nowego muzeum będzie kosztowało niemal 4,2 mln zł, ponad 3 mln zł to unijne dofinansowanie.