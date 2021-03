Średniowieczny zabytek w remoncie

Trwa remont zabytkowych murów w Pasłęku. Aktualnie prowadzone są prace związane z odtworzeniem ich lica, uzupełnieniem kamieni i cegieł i odtworzeniem spoin.

W Pasłęku trwają dalsze prace przy remoncie murów obronnych.

- Obecnie realizowany jest etap drugi zadania, czyli remont muru od Bramy Kamiennej do Szkoły Łacińskiej. Trwają prace związane z odtworzeniem lica muru: uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły, są także odtwarzane spoiny. Ta część zadania będzie realizowana do 14 września 2021 r. - informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Przypomnijmy, że podczas poprzednich podczas prac już m.in. usunięto w stu procentach spoiny we fragmentach muru kamiennego oraz część spoin we fragmentach muru ceglanego, wykonano wykop fundamentów muru, i wzmocniono jego fundamenty.

Remont średniowiecznej fortyfikacji miejskiej to efekt kilkuletnich starań władz Pasłęka o pieniądze na ten cel. Ostatecznie ratunkiem dla niszczejącego zabytku okazała się 8,5-milionowa dotacja, którą Pasłęk otrzymał od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prawie 4,4 mln zł do remontu dołożyła także gmina Pasłęk. Mury obronne Pasłęka wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Niewiele miast może pochwalić się takim zabytkiem. Do dzisiaj fortyfikacje zachowały się na znacznej długości obwodu, liczą około 1200 metrów. Mury kilkakrotnie na przestrzeni wieków przebudowywano. W XVII wieku fortyfikacje wzmocniono zewnętrznymi ziemnymi bastionami. Około XVIII w., z uwagi na rozwój broni palnej, mury straciły znaczenie i rozpoczęto ich rozbiórkę, traktując je często jako łatwo dostępne źródło budulca. Właśnie w ten sposób, około 1830 r. całkowicie rozebrano Bramę Garncarską oraz górne partie Bramy Młyńskiej. Wkomponowane w miejskie fortyfikacje baszty otwarte sprzyjały w XVIII i XIX wieku wznoszeniu na murach budynków mieszkalnych, z których część przetrwała do dzisiaj. Linia murów biegnie po obwodzie nieregularnego wieloboku. Górne - licowe partie miejskich fortyfikacji - zostały zbudowane z cegły w wątku wendyjskim, natomiast partie fundamentowe - z powszechnie dostępnych granitowych kamieni.