Stary ratusz, nowa atrakcja

W liczącym 700 lat pasłęckim ratuszu ma powstać muzeum, które byłoby częścią Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Inwestycja otrzymała 3,3 ml zł unijnego dofinansowania

Przypomnijmy, że przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i wyposażenia zabytkowego pasłęckiego ratusza w taki sposób, aby mógł on pełnić funkcję muzeum, wygrała firma z Morąga Concept Studio. To zadanie będzie kosztowało 179 tys. zł. Cała inwestycja ma kosztować 4,2 mln zł. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, muzeum otrzyma 3,3 mln zł unijnego dofinansowania.

- Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń kondygnacji piwnic, półpiętra oraz piętra zabytkowego budynku ratusza w Pasłęku z przeznaczeniem na funkcje związane z działalnością muzealną i kulturalną. Zakres prac obejmuje poprawę stanu technicznego oraz warunków użytkowania obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru. W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac remontowych i konserwatorskich – czytamy w komunikacie urzędu.

O utworzeniu muzeum w Pasłęku pisaliśmy już dwa lata temu. Swoje miejsca ekspozycyjne miałyby tutaj znaleźć przede wszystkim zabytki związane z Kanałem Elbląskim. Jest to część szerszego projektu związana z utworzeniem Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.

Przypomnijmy, że wnętrza ratusza, który mieści się przy ul. Chrobrego, zostały już częściowo wyremontowane i utworzono tam Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jest ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia korzystają za darmo. Działa tam również informacja turystyczna.