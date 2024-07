Stoją i wrastają w ziemię

Miejsc parkingowych w Elblągu jest sporo, jednak niektóre są już zajęte przez dłuższy czas. Blokują je samochody, które nierzadko pokryły się bujną zielenią. Tak jest na przykład na ulicy Słonecznej. Zdjęcia.

Problem ten zgłosili nam Czytelnicy. Na porzucony samochód natknęliśmy się chociażby na ulicy Słonecznej. Czerwony fiat z oberwanym wydechem, kołpakami i obdrapanym lakierem zajmuje miejsce przy jednym ze sklepów. Auto nie jest pomnikiem przyrody, choć zarośla sięgają już powyżej maski. Porzuconymi na terenie Elbląga pojazdami zajmuje się straż miejska.

- Zagadnienie nieużytkowanych pojazdów, tzw. "wraków", reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub, którego stan wskazuje na to, że nie jest użytkowany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję na koszt właściciela. Interwencje dotyczące wraków do Straży Miejskiej w Elblągu często zgłaszają sami mieszkańcy, którzy wskazują strażnikom miejsce ich postoju – mówi st. insp. ds. wykroczeń Straży Miejskiej w Elblągu, Iwona Łojewska.

Strażnicy w codziennej służbie również napotykają nieużywane auta. Podejmują wówczas określone czynności. W pierwszej kolejności ustalają, czy stan pojazdu wskazuje, że nie jest on używany, czy ma tablice rejestracyjne. W większości przypadków w Elblągu pojazdy je posiadają, ale szyby w samochodach są wybite, opony przebite, a karoseria uszkodzona. W kolejnym kroku strażnicy ustalają dane właściciela auta. Kontaktują się z nim i informują o obowiązku przywrócenia pojazdu do stanu używalności lub usunięcia go we własnym zakresie. Właściciel pojazdu ma 7 dni na samodzielne podjęcie działań. W przypadku niezastosowania się straż miejska wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu na koszt właściciela.

Popularnym miejscem porzucania aut był w Elblągu parking na ulicy Szarych Szeregów, przy zakładzie stomatologicznym. Jeszcze do niedawna miejsce zajmowała tam biała mazda, która niszczała i zarastała od wielu miesięcy. O usunięcie pojazdu długo zabiegali mieszkańcy Zawady. Niedawno pojazd został usunięty.

Od stycznia 2024 r. Straż Miejska w Elblągu podjęła 131 interwencji związanych z nieużytkowanymi pojazdami, jednak odholowanych na koszt właściciela zostało 13 pojazdów. W pozostałych przypadkach właściciele aut samodzielnie podjęli działania.