Strzałka nie działa, kierowcy czekają

– Jestem kierowcą autobusu, jadąc ulicą Traugutta zauważyłem niedziałającą strzałkę skrętu w prawo, która, gdyby działała, bardzo skróciłaby czas czekania na światłach. Po co ona tam jest, skoro się nie świeci? Dużo takich strzałek mamy w mieście? – pyta pan Piotr, nasz Czytelnik, skarżąc się na organizację ruchu.

Nasz Czytelnik uważa, że sygnalizacja świetlna na ulicy Traugutta, przy szkole muzycznej, nie jest w pełni sprawna. Problemem jest niedziałająca strzałka skrętu w prawo.

– Zadzwoniłem do Urzędu Miejskiego, przełączyli mnie do Departamentu Zarządu Dróg i dowiedziałem się, że podobno strzałka nie działa od kilku lat. Zrezygnowano z niej, gdy było przerabiane torowisko, a teraz nie ma pieniędzy, by ją znów włączyć. Szkoda, bo autobusem trzeba stać i czekać, a dzięki strzałce byłoby szybciej. Nie ma też w tym miejscu kolizji z tramwajami, nasze drogi się nie przecinają, więc jaki jest problem, by ta strzałka się świeciła, skoro i tak już tam jest? Ile to może kosztować, żeby ją znów włączyć? – pyta pan Piotr.

My również zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego i udało nam się uzyskać odpowiedź w tej sprawie.

– Strzałka warunkowa w tym miejscu funkcjonowała od 2016 roku przez około 2 lata, do czasu zakończenia budowy nowej linii tramwajowej. Nastąpiła wtedy wymiana sterownika i oprogramowania sygnalizacji – informuje Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Jak dodaje Adrianna Kuzko, ponowne uruchomienie strzałki wymagałoby opracowania nowego programu sygnalizacji, z uwzględnieniem ewentualnej możliwości jej działania tylko wtedy, gdy nieczynne jest przejście wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Grota Roweckiego, ponieważ w tym zakresie nastąpiła zmiana przepisów wykonawczych.

– Przewidywany koszt robót to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Obecny prawoskręt ma wydzielony pas ruchu, a liczba pojazdów oczekujących na tę relację jest niewielka – mówi przedstawicielka ratusza.

Z informacji podanych przez Adriannę Kuzko dowiadujemy się też, że nieczynny sygnalizator strzałki warunkowej na ulicy Traugutta jest w Elblągu pojedynczym przypadkiem i zostanie zdemontowany jeszcze w tym miesiącu.