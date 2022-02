Subiektywny przegląd tygodnia

Naszym Czytelnikom, którzy ze względu na nawał codziennych zajęć nie mieli czasu oglądać Wiadomości TVP, przygotowaliśmy bardzo subiektywny przegląd wydarzeń ostatniego tygodnia.

Cygan zawinił, a kowala powiesili

Nikt chyba nie wątpi w to, że autorem tzw. Polskiego Ładu jest Jarosław Kaczyński, a człowiekiem odpowiedzialnym za jego wdrożenie Mateusz Morawiecki. Jednak rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości ogłosiła, że odpowiedzialność polityczną za niedociągnięcia Polskiego Ładu poniesie niejaki Kościński. Mało kto o tym wiedział, ale podobno był ministrem finansów. Chociaż niedociągnięcia były jak wiadomo niewielkie, a Polski Ład, jak słusznie zapowiadał nam prezes doprowadził do skoku cywilizacyjnego, to kowal polskich finansów już nie podskoczy.

Leć Dawid leć …

No leciał, leciał i wylądował na pudle. Co prawda na najniższym stopniu, ale to i tak wielki sukces, który zawdzięczamy temu, że olimpijskie skoki transmitowała nasza ukochana telewizja, za przeproszeniem publiczna. Tak przynajmniej utrzymuje prezes Kurski i jeden z jego czołowych komentatorów sportowych, a ich wiarygodność jest raczej nie do podważenia. Całe szczęście, że mecze barażowe eliminacji mundialu '22 będzie transmitować ta sama telewizja, a nie jakieś amerykańskie tvn-y. Awans mamy zapewniony.

NIK zhakowany

Przedstawiciele Naczelnej Izby Kontroli twierdzą, że dokonano ponad pięćset włamań na komputery, tablety i telefony pracowników Izby w tym kierowców. Szkoda, że nie tysiąc pięćset sto dziewięćset. O ile nie ulega wątpliwości, że NIK pod kryształowym prezesem Banasiem jest wrzodem na plecach PiS-u, to sygnalizowana przez NIK skala włamań wydaje się być mocno przesadzona. Ogarnięcie takiej liczby urządzeń, i nie tylko to, wykracza poza zdolności organizacyjne tej władzy. Gdy się w końcu okaże, że było ich pięć lub siedem, nikt nie będzie już traktował sprawy poważnie.

PAD w Beijinie

Prezydent Andrzej Duda dał kolejny dowód swojej niezłomności. Podczas gdy wszyscy światowi przywódcy okazali się miękiszonami i nie znaleźli w sobie odwagi, żeby wyjechać do Pekinu na otwarcie Igrzysk, on śmiało wyruszył do Chin. Putin jak niepyszny pozostał dzięki temu w ostrym cieniu mgły na trybunach stadionu olimpijskiego.

Ceny pod napięciem

Rząd doprowadził do uchwalenia kilka lat temu ustawy antywiatrakowej, następnie przehulał nie wiadomo na co kilkadziesiąt miliardów złotych ze sprzedaży praw do emisji CO2. Jednak z kampanii plakatowej dowiadujemy się, że winna jest Unia, która te prawa do emisji wymyśliła. Z tego co zrozumiałem zaszkodził nam nadmiar pieniędzy z tego tytułu.

Kto nie nawozi, ten nie jedzie

Ceny na nawozy sztuczne podskoczyły o kilkaset procent. Chłopy więc znowu kosy przekuwają na sztorc, a przerażony premier apeluje do Komisji Europejskiej o zgodę na dotacje, niedwuznacznie wskazując na winnego. Komisarzem ds. rolnictwa w KE jest pan Wojciechowski desygnowany na to stanowisko przez pana premiera. Czy jest szansa, że się dogadają? Trudno powiedzieć.

Jedna koncesja za daleko

Prezydent Biden wysyła do Polski legendarną 82 dywizję spadochronową. Pamiętamy ją głównie ze względu na Roberta Redforda, który w randze bardzo przystojnego majora tej dywizji dzielnie walczył w filmie „Jeden most za daleko”. W dowód wdzięczności my wysyłamy Amerykanom jasny sygnał, że nie życzymy sobie w naszym wolnym kraju ich największej inwestycji i nie przedłużymy koncesji dla TVN7. A jak nas znowu przycisną i przedłużymy, to nie będziemy się cieszyć.

Telewizja kłamie?

Telewizja publiczna potrafi jednak zaskoczyć. We Wiadomościach pokazano jak premier Morawiecki, jak to się ładnie mówi, rzuca się z mordą na Antoniego Macierewicza. Panowie potem zgodnie zapewniali we wszystkich mediach, że łączy ich trwała i dozgonna przyjaźń. Ze względu na dużą wiarygodność obu polityków musimy uznać, że to nie było tak jak widzieliśmy.

Bo tutaj jest jak jest

Totalna opozycja, która na co dzień kombinuje jakby tu strzelić sobie w kolano i podzielić się jeszcze bardziej aby nie wygrać kolejnych wyborów, miała słabszy dzień – dogadała się w sprawie komisji śledczej do spraw podsłuchów. Przewodnictwo ma objąć Paweł Kukiz, więc sukces gwarantowany.