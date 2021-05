Świętowali 1 maja

Dziś (1 maja), z okazji Święta Pracy przy pomniku Odrodzenia odbyła się krótka uroczystość. Podczas swoich wystąpień przedstawiciele Lewicy nawiązywali do genezy obchodów tego dnia i przedstawili swoje polityczne i społeczne postulaty. Zobacz zdjęcia.

- Spotykamy się 1 maja, jak co roku, z okazji święta ludzi pracy, ale także z okazji kolejnej rocznicy wstąpienia Polski w szeregi Unii Europejskiej – rozpoczął spotkanie wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. - Niestety, po raz drugi spotykamy się w okrojonym składzie ze względu na pandemię panującą w naszym kraju. Mam nadzieję, że to drugi i ostatni raz, że spotykamy się w takich warunkach – podkreślił.

- 1 maja to ważna data, gdy spotykamy się i przypominamy sprawy związane z ludźmi, którzy pracują na co dzień – mówiła posłanka Monika Falej. - To dzień, w którym uświetniamy i przypominamy dorobek Lewicy, która od 100 lat walczy o to, żeby pracownice i pracownicy mieli podstawowe przywileje, które obecnie są standardami – zaznaczyła. Wymieniła tu m. in. 8-godzinny dzień pracy, wolne weekendy, możliwość pójścia na zwolnienie w przypadku choroby. - Te standardy to jest dorobek Lewicy. Dorobkiem Lewicy jest to, że 1 maja 2004 r. weszliśmy do Unii Europejskiej – przekonywała. Podkreśliła też, że w ramach realizacji pracowniczych standardów UE także w Polsce, część projektów jej ugrupowania ma na celu polepszenie sytuacji Polek i Polaków na rynku pracy. Posłanka podniosła tu m. in. kwestię Państwowej Inspekcji Pracy.

- Powinna być lepiej dofinansowana, powinna mieć możliwości dotyczące kontrolowania i monitorowania umów śmieciowych – mówiła o PIP Monika Falej. - To jest plaga w obecnej sytuacji, szczególnie w sytuacji pandemicznej, gdzie osoby, które są na śmieciówkach, nie mają takiej ochrony prawnej, jak osoby na umowie o pracę. To im w pierwszej kolejności odbierane są umowy o pracę, to oni nie mogą iść na urlop, zwolnienie, tylko muszą przerwać możliwość zarobkowania – podkreśliła posłanka Falej. Mówiła też o projekcie wprowadzenia emerytur stażowych, a także emeryturze minimalnej w kwocie 1600 zł. - Pozwolą one chociaż w sposób minimalny zabezpieczyć osoby w jesieni życia – przekonywała.

- 1 maja to święto ludzi pracy, święto całej Lewicy – mówił poseł Marcin Kulasek. - Dzisiaj przypominamy też 17. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przypominamy, bo to się stało właśnie za czasów Lewicy. Przypominamy, że również Konstytucja to ogromny wkład Lewicy, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – mówił parlamentarzysta.

Mówił także o innych postulatach Lewicy, jak podwyższenie zasiłku pogrzebowego, świadczeń związanych z pandemią COVID-19, wcześniejsze emerytury czy przywrócenie uprawnień emerytalnych i rentowych funkcjonariuszów służb mundurowych w związku z tzw. ustawą dezubekizacyjną. - Lewica wywalczyła też, że w komitecie monitorującym wydawanie funduszy europejskich będą zasiadać również związki zawodowe – wskazywał poseł. Przypomniał też o ostatnim wkładzie Lewicy w rozmowy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy Polski. - Jesteśmy po stronie pracowników jesteśmy po stronie ludzi – przekonywał Kulasek.

Przedstawiciele Federacji Młodych Socjalistów dziękowali mieszkańcom za głosowanie w Budżecie Obywatelskim na odnowę pomnika Odrodzenia i rewitalizację terenu wokół niego. Przekazali też przygotowaną na ten cel koncepcję wiceprezydentowi Nowakowi. Na zakończenie uroczystości dokonano symbolicznego złożenia kwiatów pod pomnikiem.