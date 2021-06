Świętowali logistycy

- To jest święto każdego żołnierza i pracownika, dzień, w którym powinniśmy się cieszyć. Jest to również czas podsumowania i pokazania dobrych rzeczy oraz tych wymagających doskonalenia - mówił płk Piotr Pankowski, dowódca 16 Pułku Logistycznego, podczas święta jednostki, które odbyło się w środę, 16 czerwca. Zobacz więcej zdjęć.

"Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania" - od przytoczenia tych słów Aleksandra Wielkiego, stratega i twórcy wojskowego systemu logistycznego, rozpoczął swoje przemówienie płk. Piotr Pankowski, dowódca 16 Pułku Logistycznego. - Te słowa doskonale oddają charakter naszej służby, nasze zadania i cele, jakie osiągamy. 16 Pułk Logistyczny, stworzony jako pierwsza tego rodzaju jednostka w polskich siłach zbrojnych, realizuje zadania związane z utrzymaniem wysokiej zdolności bojowej wojsk, pozwalającej na osiąganie zamierzonych celów. To codzienna ciężka służba żołnierzy i pracowników wojska. Udowodniliśmy, że jesteśmy jednostką profesjonalną, dynamicznie rozwijającą się, która nie boi się nowych technologii i czeka na nowe wyzwania - mówił płk. Piotr Pankowski.

Pułk, który stacjonuje przy ul. Łęczyckiej, kultywuje tradycje 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego. - Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pamiętać o naszych poprzednikach. Oni wykonali ciężką pracę tworząc batalion remontowy, który był dla nas podwaliną. To od niego startowaliśmy i na jego podstawie powstał 16 Żuławski Pułk Logistyczny - podkreślał płk Pankowski.

Od września pułk będzie miał swój sztandar, z okazji święta otrzymał proporce. - Otrzymaliśmy decyzją ministra obrony narodowej proporce rozpoznawcze dowódców poszczególnych batalionów. Są one również elementem tradycji, w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było chorągwi, zastępowały sztandary wojskowe - mówił dowódca 16plog.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed żołnierzami pułku? - Dla nas każdy dzień jest wyzwaniem, to życie pisze scenariusz. Jesteśmy jednostką logistyczną, zabezpieczamy potrzeby z jednostek i szkolimy się. Każdy dzień wykorzystujemy na szkolnie, utrwalamy, to co jest dobre i uczymy się. Podczas pandemii koronawirusa przed pułkiem stanęły nowe zadania. Wspieraliśmy policję, szpitale i sanepidy w Iławie, Działdowie, Elblągu. Utrzymywaliśmy środki do przewozu osób zakażonych koronawirusem do miejsc izolacji i szpitali. Obecnie ilość zakażeń spadła, ale gdy bylibyśmy potrzebni, to ruszymy - mówił płk Pankowski.

Jak podkreślił wicewojewoda warmińsko – mazurski Sławomir Sadowski, to bardzo ważne, że w naszym regionie, jest taka jednostka jak 16 Pułk Logistyczny.

- Zapewnia ona bezpieczeństwo, a także dochody dla miasta. Na żołnierzy można liczyć w każdej sprawie i podczas pandemii mogliśmy się o tym przekonać – mówił wicewojewoda.

Podczas święta nie zabrakło oczywiście awansów, odznaczeń i nagród dla żołnierzy i pracowników pułku.