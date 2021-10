Szkolenie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych z ZSB

W minionym tygodniu na terenie 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, odbyło się szkolenie klas mundurowych z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. Młodzi adepci doskonalili nabyte umiejętności z zakresu postaw strzeleckich, nawiązywania łączności oraz działań taktycznych w terenie, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem oraz przygotowaniem do zajęć.

Kadeci mieli możliwość przyjrzenia się z bliska jakim sprzętem na co dzień dysponują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zapoznania się z bronią będącą na wyposażeniu pododdziałów lekkiej piechoty WOT. Duży nacisk położony został także na szkolenie medyczne oraz prace na mapie.

- Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w regionie, w której wszystkie klasy wojskowe realizują programy MON: Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W ostatnim tygodniu września Żołnierze z 43. blp przeprowadzili dwa profesjonalne szkolenia wojskowe dla naszych kadetów w ramach tzw. wojskowych dni szkoleniowych. Zrealizowane zostały zajęcia z zakresu terenoznawstwa, szkolenia strzeleckiego, łączności, OPBMR, medycznego i elementów czarnej taktyki. Natomiast nie mogło też obyć się bez sprawdzianu sprawności fizycznej - kadeci musieli pokonać na czas tor przeszkód połączony ze strzelaniem. Szkolenie pod okiem specjalistów to dla naszych kadetów najlepsza okazja do dobrego przygotowania się w ramach liceum do pełnienia służby wojskowej w przyszłości - mówi Pani Agnieszka Borysewicz, opiekun klas mundurowych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

fot. 43. Batalion Lekkiej Piechoty

Uczniowie klas mundurowych stanowią o przyszłej sile polskiej armii, wielu z nich planuje swoją przyszłość związać z wojskowym mundurem, niektórzy już wstąpili w szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i służą w 43. batalionie lekkiej piechoty w Braniewie.