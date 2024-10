Szkolna zamiast sportowej

Mogłaby powstać na Modrzewinie, a jej budowę miałoby dofinansować państwo. Pod koniec sierpnia do prezydenta Elbląga wpłynął list intencyjny w sprawie budowy strzelnicy miejskiej. - Z pewnością inicjatywa ta zostanie wnikliwie przeanalizowana. Otrzymuję również sygnały prywatnych inwestorów zainteresowanych realizacją takiego przedsięwzięcia w naszym mieście – odpowiada wnioskodawcom Michał Missan, prezydent Elbląga.

List złożyli 21 sierpnia przedstawiciele ugrupowań: MEGA Elbląg, Elbląscy Patrioci oraz Konfederacji Korony Polskiej.

- Strzelnica służyłaby przede wszystkim młodzieży, na przykład tej z klas mundurowych oraz wszystkim czującym zapach prochu elblążanom. Realizowałaby cele edukacyjne, rozrywkowe i rozwojowe. Pomysł jej budowy chcieliśmy zgłosić do Budżetu Obywatelskiego, jednak uważamy, że powinien on zostać sfinansowany z budżetu państwa. W Polsce powstało już kilka takich strzelnic. W naszych szeregach są osoby należące do klubów strzeleckich, do stowarzyszeń, które już budowały strzelnice. Możemy być pomocą w tym temacie dla prezydenta Michała Missana – mówił wówczas Jacek Zbrzeźny z MEGA Elbląg.

Jednak miasto na razie nie myśli o budowie strzelnicy sportowej. Wnioskodawcom prezydent odpowiada, że „inicjatywę wnikliwie przeanalizuje” i zapowiada niebawem otwarcie strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. W planach jest również zawnioskowanie w ministerialnym konkursie o pieniądze na utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.

Na strzelnicę w ZSEiO miasto pozyskało 200 tys. zł z konkursu ministra obrony narodowej „Strzelnica w powiecie 2024”. Z budżetu Elbląga dołożone zostanie do tej inwestycji 50 tys. zł. - Strzelnica jest obecnie na etapie końcowego przygotowania i w niedługim czasie zostanie oddana do użytku. Będzie wyposażona m. in. w laserowe symulatory broni z funkcją wyzwalania strzału, a korzystające z niej osoby będą strzelały z karabinów i pistoletów, które są replikami broni używanej przez Siły Zbrojne RP. Wybór Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nie był przypadkowy, gdyż funkcjonują tam oddziały przygotowania wojskowego oraz tzw. klasy mundurowe o profilu wojskowym. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora, ze strzelnicy będą również korzystali uczniowie innych elbląskich szkół ponadpodstawowych, w celu realizacji podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz w celu rozwijania swoich zainteresowań z zakresu strzelectwa – czytamy w odpowiedzi Michała Missana, przesłanej wnioskodawcom.

Prezydent zapowiada także złożenie wniosku o środki na budowę strzelnicy w ZSTI.

- W przyszłym roku planowane jest ponowne przystąpienie do konkursu „Strzelnica w powiecie”. Tym razem strzelnica wirtualna miałaby powstać w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Szkoła od dawna związana jest z edukacją proobronną. Przez wiele lat funkcjonowały tam certyfikowane klasy wojskowe, obecnie tzw. oddziały mundurowe o profilu wojskowym. W przyszłym roku planuje się także utworzenie w tej placówce oddziału przygotowania wojskowego – czytamy w piśmie prezydenta Elbląga.

Strzelnica znajduje się także w I Liceum Ogólnokształcącym. Korzystają z niej uczniowie szkoły w ramach zajęć koła strzeleckiego oraz zajęć lekcyjnych edukacji dla bezpieczeństwa.

Dodajmy, że wirtualna strzelnica to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na trening strzelecki w bezpieczny i kontrolowany sposób, bez użycia broni palnej czy na śrut. Strzelnica pozwala na symulowanie różnych sytuacji w sposób cyfrowy, a wszystkie trafienia są obrazowane na ekranie.