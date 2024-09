Uczniowie będą celujący

W jednej z elbląskich szkół powstała... strzelnica. Została sfinansowana z ministerialnego programu, a jej utworzenie było jednym z tematów poruszanych podczas ostatniego posiedzenia Komisji oświaty.

- Udało nam się pozyskać 200 tys. zł na strzelnicę, ona jest już gotowa w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (przy ul. Bema - red.). Z tej strzelnicy będą też korzystali uczniowie naszych szkół ponadpodstawowych. Przymierzamy się, by w przyszłym roku taką strzelnicę utworzyć w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Chcemy zobaczyć, jak będzie funkcjonowała ta (ta pierwsza strzelnica - red.), to są też dodatkowe koszty dla miasta, bo to są również dodatkowe godziny jeśli chodzi o inne szkoły – mówiła podczas ostatnich obrad Komisji oświaty dyrektor Departamentu Edukacji UM, Małgorzata Sowicka. Jeśli inicjatywa się sprawdzi, miasto złoży kolejny wniosek na taki obiekt.

Samorząd pozyskał środki z ostatniej edycji konkursu "Strzelnica w powiecie". To inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej polegająca na na dofinansowaniu "zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych". Nie znamy jeszcze daty oficjalnego otwarcia obiektu w Elblągu.