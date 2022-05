Szpital Miejski zaprasza na szczepienia

Fot. Michał Skroboszewski (archiwum portEl)

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zachęca wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia.

Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat, mogą przyjmować drugą dawkę (4 dawka z kolei) przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 (wymagany odstęp od podania trzeciej dawki to co najmniej 5 miesięcy). Osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki na COVID-19, będą miały przedłużoną ważność Certyfikatu na czas nieokreślony. Szczepienia wykonywane są w Przychodni Specjalistycznej, ul. Komeńskiego 35, parter: rejestracja gabinet nr 14, szczepienia gabinet nr 13. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, tel. 459 59 59 95 wew. 0 lub 555 33 03 30 wew. 0.

Małgorzata Adamowicz, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu