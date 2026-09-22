Szynobus uderzył w drzewo leżące na torach

W poniedziałek około godz. 20 szynobus relacji Braniewo-Szczytno w pobliżu miejscowości Lipowina uderzył w leżące na torze drzewo. W pociągu znajdowało się 14 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Nikt nie odniósł obrażeń - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażaków ochotników z jednostki OSP Lipowina. Silny wiatr, ciemność oraz gwałtowne opady deszczu nie ułatwiały pracy dla strażaków.

Strażacy usunęli przewrócone drzewo, które zostało odrzucone na pobocze torowiska. Pasażerowie zostali przemieszczeni do drugiego podstawionego szynobusa.