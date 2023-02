Tak się bawi Mechanik

- Dziś zaczyna się wasze dorosłe życie - mówił Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych rozpoczynając studniówkę swojej szkoły. Do matury pozostało 83 dni. Zobacz zdjęcia.

W życiu prawie każdego ucznia szkoły podstawowej przychodzi taka noc, po której wiadomo, że żarty się skończyły. Teraz pora przysiąść fałdów, bo od wyniku majowego egzaminu zależy przyszłość. Ale najpierw... zanim po raz kolejny zaczną się zastanawiać, czy Słowacki wielkim poetą był, i czy sinus, czy cosinus, trzeba się wytańczyć i wybawić. Bo od tego jest studniówka.

- Kiedy cztery lata temu spotykaliśmy się w trochę innych okolicznościach, życzyłem wam, abyśmy w komplecie doczekali wiosny 2023 r. Do wiosny jeszcze chwila. To jest po to, żebyście złapali jeszcze trochę powietrza przed tym najważniejszym egzaminem, który was czeka. Teraz zaczyna się wasze dorosłe życie - mówił Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych rozpoczynając studniówkę swojej szkoły.

Żeby tradycji stało się zadość, zabawa rozpoczęła się od poloneza. A potem... Po latach zostaną najpiękniejsze wspomnienia.