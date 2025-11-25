 Tanie ogłaszanie! Black Friday na portEl.pl

Już w piątek (28 listopada) startuje tanie ogłaszanie! Od godz. 00:01 do 23:59 za wszystkie pakiety ogłoszeń i pojedyncze ogłoszenia zapłacisz 40 procent mniej! Wszystko możesz załatwić online lub odwiedzając nasze biuro.

Black Friday to jedyna okazja, by dużo zyskać, mało płacąc. Naszym Czytelnikom również w tym roku dajemy możliwość zamawiania ogłoszeń i płacenia za nie zdalnie. Wszystko załatwisz przez nasz formularz zakupu pakietów. Promocja będzie uruchomiona w piątek (28 listopada) od godz. 00:01 i potrwa przez cały dzień aż do godz. 23:59.

40 procent mniej zapłacisz za pakiety ogłoszeń premium, komercyjnych i pakiet punktów (promocje dotyczące ogłoszeń nie łączą się ze sobą).

40 procent mniej zapłacisz za banery reklamowe (zakup tylko w biurze, do wykorzystania do końca marca 2026 r.)

Poza zakupem przez Internet, z promocji można również skorzystać, odwiedzając w piątek nasze biuro przy ul. 1 Maja 1c w godzinach od 9 do 15:30. Płatność tylko gotówką lub kartą.

Każdego dnia w serwisie portEl.pl można znaleźć ponad 3,5 tysiąca ogłoszeń, które są czytane przez tysiące elblążan i mieszkańców okolic. Jeśli Ty też zamieszczasz ogłoszenia w Internecie, to jest to idealna oferta dla Ciebie. Sprzedajesz, kupujesz, wynajmujesz, zamieniasz? A może świadczysz usługi lub ich szukasz? To właśnie w naszym dziale ogłoszeń znajdziesz najlepsze oferty.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

ul. 1 Maja 1C w Elblągu

tel. 55 235 39 76

ogloszenia@portEl.pl

Regulamin promocji 40% Black Friday.

1. Promocja dotyczy wszystkich płatnych ogłoszeń oraz pakietów ogłoszeń wykupionych 29 listopada 2024 r.

2. Płatność online przez formularz zakupu pakietów lub w biurze portEl.pl gotówką lub kartą.

3. Promocje nie łączą się.

4. Promocja nie dotyczy płatności SMS-em.