Tanie ogłaszanie! Black Friday na portEl.pl
Już w piątek (28 listopada) startuje tanie ogłaszanie! Od godz. 00:01 do 23:59 za wszystkie pakiety ogłoszeń i pojedyncze ogłoszenia zapłacisz 40 procent mniej! Wszystko możesz załatwić online lub odwiedzając nasze biuro.
Black Friday to jedyna okazja, by dużo zyskać, mało płacąc. Naszym Czytelnikom również w tym roku dajemy możliwość zamawiania ogłoszeń i płacenia za nie zdalnie. Wszystko załatwisz przez nasz formularz zakupu pakietów. Promocja będzie uruchomiona w piątek (28 listopada) od godz. 00:01 i potrwa przez cały dzień aż do godz. 23:59.
40 procent mniej zapłacisz za pakiety ogłoszeń premium, komercyjnych i pakiet punktów (promocje dotyczące ogłoszeń nie łączą się ze sobą).
40 procent mniej zapłacisz za banery reklamowe (zakup tylko w biurze, do wykorzystania do końca marca 2026 r.)
Poza zakupem przez Internet, z promocji można również skorzystać, odwiedzając w piątek nasze biuro przy ul. 1 Maja 1c w godzinach od 9 do 15:30. Płatność tylko gotówką lub kartą.
Każdego dnia w serwisie portEl.pl można znaleźć ponad 3,5 tysiąca ogłoszeń, które są czytane przez tysiące elblążan i mieszkańców okolic. Jeśli Ty też zamieszczasz ogłoszenia w Internecie, to jest to idealna oferta dla Ciebie. Sprzedajesz, kupujesz, wynajmujesz, zamieniasz? A może świadczysz usługi lub ich szukasz? To właśnie w naszym dziale ogłoszeń znajdziesz najlepsze oferty.
Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl
ul. 1 Maja 1C w Elblągu
tel. 55 235 39 76
ogloszenia@portEl.pl
Regulamin promocji 40% Black Friday.
1. Promocja dotyczy wszystkich płatnych ogłoszeń oraz pakietów ogłoszeń wykupionych 29 listopada 2024 r.
2. Płatność online przez formularz zakupu pakietów lub w biurze portEl.pl gotówką lub kartą.
3. Promocje nie łączą się.
4. Promocja nie dotyczy płatności SMS-em.