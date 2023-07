„Te koperty są za daleko od wejścia do szpitala”

W pasłęckim szpitalu działa od maja nowy oddział rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Już podczas otwarcia placówki odezwały się głosy krytyki od osób poruszających się na wózkach czy o kulach: dlaczego miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperty) zaprojektowano na końcu parkingu? Dlaczego nie umiejscowiono ich przy wejściu do budynku? O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy władze pasłęckiego szpitala.

Oddział przyjmuje przede wszystkim dorosłych pacjentów z chorobami układu mięśniowego i kostnego. Inwestycja kosztowała około 8,6 mln zł. - Na oddziale rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych przebywa obecnie 25 osób, a przyjęcia dokonywane są na bieżąco, po konsultacji z lekarzem, który jest koordynatorem oddziału - zaznacza Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku.

Jednak już podczas otwarcia placówki odezwały się głosy krytyki od osób poruszających się na wózkach czy o kulach: dlaczego miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperty) zaprojektowano na końcu parkingu? Dlaczego nie usytuowano ich tuż przed budynkiem? Jak wyjaśnia Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku, w pierwotnym zamierzeniu projektowym rozmieszczenie tzw. miejsc kopertowych znajdowało się bliżej budynku rehabilitacji stacjonarnej, jednak plany te zweryfikowano.

- Podczas rozmów z zespołem projektantów i pracowników placówki, w tym z kierownikiem działu technicznego, zanegowano to miejsce w związku z lokalizacją agregatu prądotwórczego, co stanowiłoby ograniczony do niego dostęp oraz dojazd i zagrażało bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. Dlatego wydzielono je w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich przybywających do szpitala osób, nie tylko dla pacjentów nowo powstałego oddziału, co w tym aspekcie jest korzystniejszą, wypośrodkowaną lokalizacją, przystępną i dogodną dla wszystkich pacjentów placówki medycznej – wyjaśnia prezes Iwona Chełchowska.

Prezes podkreśla również, że lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinna znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, odległość ta nie może być większa niż 50 m od wejścia głównego i mniejsza niż 5 m od okien budynku.

- Te wymogi zostały spełnione. Warto zwrócić uwagę, iż miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oznaczone są kolorem kontrastowym, o wymiarach 3,6m x 6m, przy czym regulacje prawne zobowiązują do posiadania nie mniej niż 3 stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli liczba 3 stanowisk wynosi od 41 do 100, natomiast pod nowym budynkiem rehabilitacji znajduje się 39 miejsc parkingowych plus 3 dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe otoczone są niskim krawężnikiem, a chodnik i miejsca postojowe są na tym samym poziomie, bez barier, jak również zniwelowano różnicę wysokości za pomocą pochylni terenowej, co umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim po chodniku – dodaje prezes zarządu pasłęckiego szpitala.