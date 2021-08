Teen Challenge zaprasza na piknik

Już w sobotę 14 sierpnia br. w parku Leśnym Bażantarnia w Elblągu przy wiacie „Margitka” odbędzie się piknik rodzinny przygotowany przez „Teen Challenge” Chrześcijańską Misję Społeczną Oddział w Elblągu. Rozpoczęcie imprezy o godz. 11.

Piknik Rodzinny to inicjatywa, którą organizacja Teen Challenge organizuje już po raz czwarty. Jest ona objęta Honorowym Patronatem Starosty Elbląskiego Pana Macieja Romanowskiego, zaś Patronat Medialny sprawuje Redakcja Gazety „Dziennik Elbląski”. Wydarzenie, jak sama nazwa mówi ma charakter pikniku – kreatywnie zorganizowanego wypoczynku i jest skierowane do rodzin z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych. Celem przedsięwzięcia jest m.in. integracja społeczności lokalnych i regionalnych z powiatu elbląskiego: rodzin, dorosłych, dzieci oraz młodzieży z różnych środowisk i miejscowości, wspólnie spędzony czas oraz wypoczynek na świeżym powietrzu w przyjaznej i miłej atmosferze chrześcijańskich wartości. Inicjatywa ma wymiar charytatywno-społeczny i jest imprezą bezalkoholową. Wstęp oraz wszystkie przygotowane przez organizatora atrakcje w tym wydane gorące posiłki, owoce, napoje i słodycze są bezpłatne. Plan organizowanej imprezy obejmować będzie m.in.: oprawę muzyczną (występ chrześcijańskiego zespołu), przemówienia ( świadectwa ludzi, którzy dzięki Bogu wyszli z „życiowego zakrętu”), zabawy prowadzone przez grupę animatorów (dla najmłodszych duży dmuchany zamek ze zjeżdżalnią, kulkowy basen, żywe maskotki, duże bańki mydlane, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, brokatowe tatuaże, wata cukrowa, popcorn, lody gałkowe na wafelku i inne atrakcje jak rodzinne konkursy z nagrodami) W ramach pikniku odbędzie się również gorący poczęstunek w postaci zup elbląskich restauratorów, Elbląskiego Klubu Szefów Kuchni oraz Stowarzyszenia Organizator Patronat Honorowy Patronat Medialny Teen Challenge Elbląg Starosta Elbląski Dziennik Elbląski Powiat Elbląski Integracyjnego RAZEM, a o godzinie 16 :00 na zakończenie imprezy odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Inicjatywę współtworzy wiele podmiotów/ partnerów/ darczyńców oraz osób pragnących zachować anonimowość, którzy w różnoraki sposób zechcieli wesprzeć Misję Teen Challenge O - E-g angażując się do współpracy i wspólnego działania na rzecz innych. Oprócz członków Teen Challenge zaangażowali się podopieczni Misji, przyjaciele i sympatycy, „uratowane” osoby ze swoim rodzinami oraz osoby prywatne pragnące mieć swój udział w budowaniu tego wydarzenia. Misja z całego serca dziękuje wszystkim za wsparcie i gorąco zaprasza na piknik rodzinny.