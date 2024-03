Terytorialsi na Dragon-24

Trwają międzynarodowe manewry wojsk Dragon-24. W przedsięwzięciu biorą udział jednostki z 9 państw NATO. W ich sprawnym przerzucie pomagają żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdjęcia.

Manewry są częścią serii ćwiczeń Steadfast Defender-24. Dragon-24 (DR-24) to ich część odbywająca się na terenie Polski. Kolumny wojsk po pokonaniu długiej trasy, obejmującej m.in. przeprawę przez Wisłę i San znalazły się na Warmii i Mazurach. Ugrupowanie liczy ok. 20 tys. żołnierzy i 3,5 tys. jednostek sprzętu.

Żołnierze 4W-MBOT dbają o bezpieczeństwo przemieszczających się oddziałów na trasie przejazdu wystawiając posterunki. Ich zadaniem jest, m.in. prowadzenie kolumny wojsk tak by nie kolidowało to z ruchem lokalnym. To jedno z wielu zadań terytorialsów w ćwiczeniu Dragon-24 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poszczególne bataliony brygady realizują zadania w swoich tzw. Stałych Rejonach Odpowiedzialności. Jest to trening jednego z zadań stojących przed WOT – wsparcie wojsk operacyjnych i realizacja zadań w rejonie dyslokacji. Udział i zadania terytorialsów w DR-24 wpisują się w cele WOT. Jednym z nich jest współpraca z wojskami operacyjnymi i zapewnienie im możliwości sprawnego przerzutu. To także okazja do rozwoju współpracy z sojuszniczymi wojskami Paktu Północnoatlantyckiego.

Jednym z elementów ćwiczeń DR-24 jest sprawny przerzut kolumn wojsk w warunkach zbliżonych do działań bojowych. Wiąże się to z przekraczaniem przeszkód wodnych. Na drogach i na ulicach, mogliśmy już obserwować kolumny pojazdów wojskowych. Natomiast w najbliższych dniach wzmożony ruch będziemy obserwować również na niebie. Od 10 do 14 marca 2024 r. na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki odbędzie się ćwiczenie jednostek 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Ćwiczenie jest szkoleniem lotniczym z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego i ma na celu doskonalenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić operowanie lotnictwa w terenie przygodnym. W ochronę DOL zaangażowani będą żołnierze 4W-MBOT. Zadania lotnicze realizować będą samoloty z 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego MiG-29 ,Su-22 oraz FA-50.

W ramach ćwiczeń sprawdzona zostanie zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO. Działania wojska mogą wiązać się z pewnymi utrudnieniami, szczególnie na drogach. Jednak takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, zawłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie i coraz liczniejszych prowokacji ze strony Rosji. Ćwiczenia są pokazem jedności i siły sojuszu północnoatlantyckiego. Każdy element biorący udział w ćwiczeniu, jest komponentem NATO i trenuje zadania, do jakich został powołany.