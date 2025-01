To będzie rekordowy Finał WOŚP

– Było kolorowo i radośnie, fantastyczna atmosfera, dużo pozytywnej energii, jak co roku – mówi Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, podsumowując niedzielny (26 stycznia) 33. Finał WOŚP w Elblągu.

– Nie ulega wątpliwości, że pogoda wczoraj nie dopisała, ale wolontariusze jak zawsze nie zawiedli. Nawet jeśli nie wszyscy się stawili, to i tak frekwencja była duża. Przyszło sporo dzieci z rodzicami, co nas zawsze cieszy. Do godz. 17 wrócili wszyscy. Świetnie spisały się też restauracje, które rozdawały kawę, herbatę, a nawet rosół. Chciałabym podziękować wszystkim elblążanom za wysiłek, który od listopada włożyli w przygotowania do Finału. Jestem pewna, że jest na co czekać i tegoroczny wynik będzie wspaniały, bo składa się na niego praca wolontariuszy, a jej było mnóstwo – dodaje Gabriela Zimirowska.

Oficjalny wynik zebranej kwoty jeszcze nie jest znany, bo wciąż spływają pieniądze z aukcji na Allegro.

– Maksymalnie będzie to koniec marca, ale zazwyczaj to kwestia dwóch tygodni, żeby wszystkie licytacje zostały opłacone – mówi Katarzyna Gliniecka, koordynator aukcji Allegro.

Jakie oferty w Elblągu cieszyły się największą popularnością?

– Najwyższą cenę osiągnął Voucher na detailing & coating & PPF Ostrowski Detailing, licytacja kończy się dziś i obecnie wynosi 2 tys. zł – mówi Katarzyna Gliniecka. – Jeśli chodzi o zakończone już aukcje to za 1040 zł została wylicytowana weekendowa jazda testowa elektrycznym samochodem KIA, za 1025 zł srebrny medal mistrzostw Polski w siatkówce kobiet, za 920 zł voucher na odmładzanie genowe w klinice Bella Med oraz za 855 zł wspólne sadzenie drzewa z prezydentem Elbląga – wymienia Katarzyna Gliniecka.

Kalendarze Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl zostały wylicytowane za 52 zł, 71 zł oraz 77 zł, a voucher na reklamę za 643,99 zł.

O pobicie zeszłorocznego wyniku Adam Krause, szef sztabu w Elblągu, się nie martwi.

– Brakuje nam 10 tys. zł, by pobić rekord, ale wartość aukcji na Allegro tę kwotę przewyższa, więc jestem spokojny, mimo że jeszcze trochę poczekamy na oficjalny wynik – mówi Adam Krause. – Pogoda rzeczywiście nie dopisała, odebrała nam festynowy klimat, ale wieczorem deszcz przestał padać i po godz. 19 frekwencja była już dużo większa. Bardzo mnie cieszy, że tak dużo elblążan przyszło oglądać światełko do nieba i być z nami w tamtym momencie. Chciałbym podziękować im za ogromne serca, które po raz kolejny okazali, za pomoc i zaangażowanie. Dziękuję też sztabowi, sponsorom, partnerom i sztabikom, było ich prawie 60, a one naprawdę mają ogromny wkład.

Przez kilka godzin wiele elbląskich aukcji wciąż jeszcze jest aktywnych. Wspomóc WOŚP po Finale można tu.

Według ostatnich danych WOŚP w Elblągu zebrała do tej pory 775 735,98 zł. W zeszłym roku zebrano 787 482,12 zł.