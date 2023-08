„To brygada dostała generała”

Prezydent Andrzej Duda mianował Sławomira Lidwę, dowódcę 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej na stopień generała brygady. - To nie ja dostałem generała, dostała go 9 brygada. To także dzięki waszej pracy i waszemu wysiłkowi – mówił Sławomir Lidwa podczas uroczystego powitania w jednostce.

Przypadające 15 sierpnia święto Wojska Polskiego to też okazja do tego, aby wręczyć awanse. W przeddzień święta (14 sierpnia) na pierwszy stopień generalski (generała brygady) został awansowany dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk. Sławomir Lidwa. - Naprawdę jest mi niezmiernie miło i chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest ogromny zaszczyt być dowódcą 9BBKPanc. - dodał generał. - To jest dla mnie wielki honor, a jeszcze tym większy, że po 13. latach do Braniewa, do 9 brygady wrócił stopień generała. To nie ja dostałem generała, dostała go 9 brygada. To także dzięki waszej pracy i waszemu wysiłkowi. [cytat za profilem FB brygady].

Sławomir Lidwa swoją karierę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu. A jego pierwszym przydziałem po szkole była... 9 Brygada, gdzie dowodził plutonem czołgów. W Braniewie spędził kilkanaście miesięcy w latach 1998 – 1999. Dowódcą jednostki został w lutym 2022 r. Na tym stanowisku zastąpił płk Grzegorza Barabiedę