Tramwaje i murale

Samorząd z okazji 130-lecia elbląskich tramwajów planuje wykonanie w mieście muralu, który będzie przypominał o tym jubileuszu. Przygotowano dwa projekty, które prezentujemy w tym artykule. Wybór należy do internautów.

Fot. FB Miasto Elbląg - W tym roku świętujemy wyjątkowy jubileusz – od 1895 roku tramwaje wożą elblążan i są częścią naszej historii. Z tej okazji powstanie mural inspirowany historią tramwajów… a który? To zależy od Ciebie! Obejrzyj projekty, zostaw reakcję pod tym, który podoba Ci się najbardziej.

Głosowanie trwa do niedzieli, 17 sierpnia do 23:58. Projekt z największą liczbą reakcji wygrywa i zostanie zrealizowany! - informuje oficjalny miejski profil w mediach społecznościowych.

Historia elbląskich tramwajów sięga 22 listopada 1895 roku, wtedy uruchomiono dwie pierwsze linie tramwajowe w mieście.

- Od tego momentu, rozwój sieci tramwajowej w Elblągu obejmował liczne modernizacje, rozbudowy oraz wprowadzanie nowoczesnych pojazdów, co pozwoliło na utrzymanie wysokiego standardu miejskiego transportu publicznego przez ponad sto lat - przypominają Tramwaje Elbląskie na swojej stronie internetowej.

Tramwaje w Elblągu to nie tylko historia. Przypomnijmy, że w związku z komunikacją tramwajową miasto szykuje obecnie szereg zmian. Od października 2025, po remoncie odcinka torów na skrzyżowaniu Dąbka/Piłsudskiego ma się zwiększyć częstotliwość kursów popularnej linii nr 4. Modernizacja torowiska planowana jest również na 1 Maja i al. Grunwaldzkiej. Elbląg pozyskał 126 mln złotych na inwestycje związane z tramwajami ze środków unijnych. Cały projekt (zakup tramwajów i remonty torowisk) jest wart 184 mln zł). Trwają procedury po rozstrzygnięciu przetargu na zakup 10 nowych tramwajów od tureckiej firmy, o czym pisaliśmy tutaj.