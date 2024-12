Tramwajem na Jarmark

fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

6 grudnia 2024r. (piątek) dwa świątecznie udekorowane tramwaje będą w godzinach od ok. 16:00 do ok. 21 będą kursowały po trasie odpowiednio linii nr 1 i 3.

W tym dniu, niżej podane specjalne kursy świątecznymi tramwajami będą bezpłatne i będzie nimi można dojechać m.in. na uroczyste rozświetlenie choinki na starym mieście o godz. 17:00.

Joanna Urbaniak, Urząd Miejski w Elblągu