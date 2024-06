Kierowco, sprawdź się na torze WORD przy ul. Skrzydlatej. Automobilklub Elbląski i WORD zapraszają 8 czerwca na pierwszy trening jazdy sprawnościowej.

Celem imprezy jest poszerzanie wiedzy i umiejętności kierowców. Prowadzi to do zwiększenia świadomego zachowania na drodze oraz bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pierwszym z etapów wydarzenia jest spotkanie z policjantami z drogówki. To doskonała okazja na zapoznanie się z najnowszymi zmianami w kodeksie drogowym. Możliwość zadawania pytań, interpretacje i komentarze pozwolą rozwiać wątpliwości. Na koniec uczestnicy otrzymają przygotowany przez policjantów z drogówki test do rozwiązania z zakresu ruchu drogowego.

Kolejnym etapem są pokazy i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tą wiedzę powinien zdobyć każdy już od najmłodszych lat aby móc prawidłowo zareagować gdy ktoś wokół nas potrzebuje pomocy. Gorąco namawiamy do aktywnego udziału w tym etapie.

Ostatni etap to pokonanie samochodem dwóch prób sprawnościowych po wytyczonej trasie na czas. Można sprawdzić swoje umiejętności panowania nad pojazdem pod presją czasu. Poza aspektem rywalizacji sportowej to również dobra okazja do doskonalenia techniki jazdy. Pozwala poznać zarówno reakcje swoje jak i samochodu na nagłą zmianę kierunku jazdy czy umiejętność zatrzymania się „w punkt”. Wszystko to w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

Spotkanie z policjantem:

ograniczenia prędkości i konsekwencje

prowadzenie pojazdu „pod wpływem” i konsekwencje

pierwszeństwo pieszych i rowerzystów

punkty karne i ich anulowanie

analiza konkretnych sytuacji i zachowań na terenie miasta Elbląg

pytania z sali

