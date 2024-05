Trwają drogowe prace nad morzem

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501. Obecnie przez wykonawcę jest realizowany odcinek Jantar - Stegna.

- Długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Koszt prac wynosi ok. 5,1 mln zł i zostanie sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego – czytamy w komunikacie o pracach opublikowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Prace mają potrwać do końca lipca, polegają m. in. na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowych warstw ze wzmocnieniem z siatki.

- W miejscach, gdzie są problemy z nośnością podłoża, zostaną wykonane dodatkowe warstwy podbudowy – podaje ZDW. W czasie sezonu letniego roboty są prowadzone tylko w tygodniu.

- Staramy się tak organizować przebudowę drogi wojewódzkiej między Stegną a Krynicą Morską, by minimalizować utrudnienia w długie weekendy i wakacje. Wykonawca zintensyfikował roboty budowlane na wiosnę tego roku, by uwzględnić w harmonogramie zmniejszenie ilości odcinków z ruchem wahadłowym na długi majowy weekend, Boże Ciało i wakacje. Do tego na miejscu będą pracownicy, którzy będą sterowali ruchem ręcznie. Taki system z powodzeniem działał w ubiegłe wakacje i jestem przekonany, że zadziała i w tym roku – mówił przed majówką dla wp.pl Piotr Michalski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Prace dotyczące drogi wojewódzkiej 501 mają zakończyć się w listopadzie tego roku.