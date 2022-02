Trzeba ratować kościół w Mariance

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Mariance (gm. Pasłęk) są prowadzone od 14 lat, między innymi przy malowidłach z 1440 r. W czerwcu archeolodzy wykonają przy jego fundamentach odwierty i przeprowadzą badanie geotechniczne. Na murach świątyni zauważono bowiem pęknięcia. - Nie są one na tyle niebezpieczne, by w tym momencie kościołowi groziło zawalenie. Tymi badaniami chcemy takiej sytuacji zapobiec - mówi Dariusz Kołakowski, proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku, pod którą podlega kościół w Mariance

Warmińsko-mazurski konserwator zabytków wydał pozwolenie na prace geotechniczne przy kościele w Mariance. Rozpoczną się one w czerwcu. Archeolodzy chcą zbadać grunt w okolicach fundamentów świątyni. Będą one polegały na: „wykonaniu odkrywek fundamentów oraz odwiertów geologicznych - 4 otwory na głębokość ok. 6 m”. Na murach kościoła zauważono bowiem pęknięcia, które stanowią zagrożenie dla odrestaurowanych malowideł ściennych w kościele.

- Kościół cały czas jest pod kontrolą konserwatorów zabytków, którzy zauważyli pęknięcia na jego ścianach. One nie są na tyle jeszcze poważane, by mogły się przyczynić do zawalenia świątyni. Chcemy po prostu zapobiec takiej sytuacji. Musimy sprawdzić, jaki jest grunt pod fundamentami kościoła i w porę móc zareagować oraz zabezpieczyć zabytek. Mamy już projekt tych prac i oczywiście zgodę konserwatora - mówi ksiądz Dariusz Kołakowski, proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku, której podlega kościół w Mariance.

Badanie geotechniczne będą kosztowały ponad 60 tys. zł. Dotacji na nie udzieliła parafii gmina Pasłęk, której radni podjęli 11 lutego w tej sprawie uchwałę. Parafia otrzyma 20 tys. zł, reszta finansów będzie pochodziła z jej środków własnych.

fot. Michał Skroboszewski

Przypomnijmy. Od początku 2007 roku do dziś, podczas prac konserwatorskich i restauracyjnych w kościele w Mariance, wykonano m.in. wymianę pokrycia dachu, usunięcie wtórnej posadzki i wykonanie nowej nawierzchni z cegły rozbiórkowej, z wykorzystaniem odzyskanych podczas prac historycznych płytek ceramicznych z XVII-wiecznej posadzki, konserwację i restaurację XIX-wiecznej malowanej kotary za prospektem organowym, odsłonięcie i konserwację średniowiecznych malowideł ściennych; zrealizowano też wstępne etapy konserwacji ambony i (częściowo odtworzonego) baptysterium. Prace przy średniowiecznym wystroju malarskim kościoła oraz przy ambonie i baptysterium są kontynuowane.