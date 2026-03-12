Tutaj czeka praca

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu przesyła cotygodniową informację na temat ofert pracy i naborów z lokalnego rynku pracy.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy- wulkanizator, monter odbojnic przemysłowych, monter turbin/wirników, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent sędziego, audytor wewnętrzny, kierownik gospodarczy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, sekretarz szkoły, inspektor weterynaryjny/ inspektorka weterynaryjna, kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów, pracownik socjalny, specjalista / podinspektor ds. współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, osoba na stanowisku psycholog, osoba na stanowisku terapeuta SI, osoba prowadząca zajęcia z przedsiębiorczości, pedagog specjalny, wychowawca;

INNE: fryzjer/ka, handlowiec-menager, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, opiekun/ka PCK, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, magazynier-sprzedawca, pracownik sprzątający-magazynier, rzeźnik wykrawacz, szwacz/ka maszynowa, monter okien PCV, pomoc sklepowa, sprzedawca;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy- sprzątanie terenów zewnętrznych, pracownik kompletacji zamówień;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

asystent ds. księgowości, elektromechanik AGD, cieśla szalunkowy, serwisant, referent, monter reklam, stolarz budowlany, sprzedawca, pokojowa, pracownik administracyjno- biurowy, pracownik administracyjny, stylistka rzęs, animator, fotograf- grafik- obsługa klienta, asystent ds. zamówień internetowych i logistyki, kosmetyczka, doradca ds. sprzedaży nieruchomości, pomoc opiekunki dziecięcej;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Termin naboru: 16.03.2026 – 26.03.2026 r.

Wnioskodawca składa wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta teleinformatycznego w ramach kontekstu organizacji, na portalu praca.gov.pl w terminie naboru.​​​

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl