W Elblągu mają powstać ogrody deszczowe

W naszym mieście mają powstać „zbierające” wodę ogrody deszczowe. Władze Elbląga pieniądze na ten cel chcą pozyskać z funduszy unijnych.

Szacuje się, że ogród deszczowy może pobierać nawet do 40 procent więcej wody niż “zwykły” trawnik. W działaniu takich ogrodów najważniejsze jest ich obsadzenie tzw. roślinnością hydrofitową, która szczególnie lubi wodę. To powoduje, że teren zielony zamienia się w mały zbiornik retencyjny połączony z mini oczyszczalnią, ponieważ rośliny mają zdolność oczyszczania wody deszczowej i gleby z metali ciężkich. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce ogrody deszczowe założył Gdańsk. Również władze Elbląga mają plan, by powstały one w naszym mieście. Pieniądze na ten cel chcą pozyskać z funduszy unijnych.

- Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Life 2020. Miasto Elbląg jest partnerem w przygotowywanym projekcie „Smart multilevel retention of stormwater towards resilient city”, którego liderem jest Politechnika Gdańska - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

W ramach projektu planowane jest między innymi opracowanie modelowego rozwiązania do wdrożenia ekologicznego zarządzania wodami opadowymi w Elblągu.

- Planowane jest także stworzenie pierwszego publicznego ogrodu deszczowego i przeprowadzenie działań edukacyjnych. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w warsztatach na temat metod tworzenia ogrodów zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, aby zmniejszyć zagrożenie powodziowe wynikające z niebezpiecznych warunków pogodowych i przeciwdziałać awariom systemu odprowadzania wody deszczowej na obszarach miejskich. Uczestnicy dowiedzą się również o obiegu wody w mieście, a także o znaczeniu retencji i roli roślin w oczyszczaniu wody deszczowej z dachów budynków i innych uszczelnionych powierzchni – informuje Joanna Urbaniak.

W ramach projekt planowane jest także przygotowanie dokumentacji pod budowę Wodnego Centrum Edukacyjnego, czyli obszaru edukacyjno-rekreacyjnego, adresowanego głównie do dzieci i młodzieży.

- Będzie to atrakcyjna przestrzeń do nauki o problemach związanych z retencją i wykorzystaniem wody deszczowej, na której znajdą się urządzenia hydrotechniczne – informuje rzeczniczka.

Termin składania projektów w ramach Programu Life 2020 to październik 2020 r.