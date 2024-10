Tuus dla Marii Gawryluk

Laureatką dorocznej nagrody Tuus, przyznawanej przez biskupa elbląskiego, została związana od wielu lat ze służbą ochrony zabytków Maria Gawryluk. Zdjęcia.

Maria Gawryluk pełniła również obowiązki kierownika elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jej współpraca z właścicielami zabytków zaowocowała efektami prac konserwatorskich, które wiele razy zdobywały uznanie w konkursach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek zadbany”: m. in. kościół w Kwitajnach oraz zespół pochylni na Kanale Elbląskim. Jest autorką wielu dokumentacji konserwatorskich oraz publikacji dotyczących wartości historycznych i kulturowych obiektów na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego.

- Nie ma zabytku ukończonego. Nawet, gdy remont trwa 20 lat, to okazuje się, że to, co było robione na początku należy może nie tyle załatać, czy zreperować, ale zmienić. Jest to proces nieskończony. Satysfakcja jest ogromna, szczególnie, jeżeli się włożyło swoją własną inicjatywę, bo czasami można rozwiązać jakiś problem na kilka sposobów. Naszą rolą jest skanalizowanie tego toku myślenia i postępowania, żeby było jak najwłaściwsze, nie tylko pod względem konserwatorskim, ale i estetycznym - tak mówiła laureatka o swojej pracy.

Nagrody Tuus przyznawane są od 2007 roku dla osób lub instytucji zaangażowanych w diecezji elbląskiej w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą zgodne z nauczaniem papieża Jana Pawła II. Gala wręczenia nagród odbyła się w czwartek (24 października) w Hali Sportowo Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Uświetnił ją koncert Macieja Miecznikowskiego z zespołem. Organizatorami wydarzenia byli biskup elbląski Jacek Jezierski oraz prezydent Elbląga Michał Missan.