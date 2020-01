Uczczą pamięć Pawła Adamowicza

W poniedziałek, 13 stycznia, mija pierwsza rocznica tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego przez nożownika. Mieszkańcy Elbląga uczczą pamięć zmarłego we wtorek, 14 stycznia, o godz. 18.30 przed Ratuszem Staromiejskim.

Wspominamy pana prezydenta Gdańska jako wspaniałego człowieka i samorządowca, który, co roku grał razem z WOŚP. Jego słowa na scenie, które wygłosił na scenie tuż przed atakiem nożownika „Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności’’ - to swego rodzaju przesłanie i apel do nas wszystkich. Apel o serce, dzielenie się dobrem i szeroko pojętą wśród nas solidarność.

Gdańsk a także inne miasta wspominają Pawła Adamowicza w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci, poprzez różnego rodzaju uroczystości i akcje. Elbląg zawsze był w jakiś sposób związany z Gdańskiem i nie tylko chodzi tu o niewielką odległość między miastami, ale także wspólną historię.

Organizatorzy spotkania związanego z upamiętnieniem I rocznicy tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, KOD Elbląg oraz grupa Porozmawiajmy o Demokracji, zapraszają wszystkich mieszkańców we wtorek, 14 stycznia o godzinie 18:30 przed Ratusz Elbląski przy ulicy Stary Rynek.

Nie zapomnimy słów pana prezydenta Gdańska i pamiętajmy „dzieląc się dobrem’’, szanujemy siebie nawzajem.