Uczniowie z SP 19 w konkursie You Can Dance nowa Generacja 2”

Film nagrany z uczniami Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu, został zakwalifikowany do konkursu „!!! Bohaterami nagrania są dzieci z klasy 2a i 2b, które od września do grudnia uczestniczyły w zajęciach Elbląskiej Ligi Tańca. W czasie lekcji wychowania fizycznego drugoklasiści poznali podstawowe kroki takich tańców jak: walc angielski, samba, cza-cza i polka. Młodzież, pod okiem trenerów: Anny i Mateusza Czyżyków, pilnie trenowała i poznawała tajniki tańców towarzyskich i właśnie dlatego, postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskim konkursie tanecznym i pokazać naszych młodych i zdolnych tancerzy.

Pierwsze miejsce w konkursie to nagroda 15 tys. zł oraz wizyta gwiazd programu w szkole! Pomóżmy spełnić marzenie młodych tancerzy! Film konkursowy można zobaczyć na stronie https://youcandance.tvp.pl/ i tam też można oddać swój głos. W konkursie zwycięży 10 szkół, które do 5 marca. do godz. 23:59 zdobędą największą ilość głosów. Głosowanie jest anonimowe i ogólnodostępne, a wyniki poznamy 06.03. Zasady głosowania: Każdy głosujący musi wybrać trzy prace konkursowe, aby jego głos był ważny. Dodatkowo, spośród trzech wybranych prac, należy wskazać jedną, która otrzyma od głosującego podwójny głos.

Liczymy na państwa wsparcie i głosy