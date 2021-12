Uderzenie w drzewo w gęstej mgle

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (30 grudnia) przed godz. 22 na drodze nr 504 tuż przed Milejewem 64-letni kierowca opla uderzył w drzewo. Karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do północy. Uwaga kierowcy! Z powodu gęstej mgły, na drogach powiatu widoczność nie przekracza 40 metrów. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów 64-letni mężczyzna kierujący oplem, jadąc w kierunku Milejewa zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w przydrożne drzewo. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego musieli rozciąć karoserie rozbitego pojazdu, by wydostać z niego 64-latka. Pogotowie zabrało poszkodowanego do szpitala, mężczyzna był przytomny. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające jak doszło do tego zdarzenia. Na drodze nr 504 pod Milejewem ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do północy. Uwaga kierowcy! Z powodu gęstej mgły, na drogach powiatu widoczność nie przekracza 40 metrów.

ms