Uderzył w drzewo, wpadł do rowu z wodą i... uciekł (aktualizacja)

Dziś (8 czerwca) po godz. 18 w miejscowości Żurawiec doszło do wypadku drogowego. Mężczyzna kierujący volkswagenem uderzył w drzewo i auto wpadło do rowu wypełnionego wodą. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, ale szybko został zatrzymany przez policję. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, mężczyzna jechał z nadmierną prędkością. Bezpośrednio przed zdarzeniem wyprzedzał pojazd, który jechał prawidłowo w tym samym kierunku. Kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo po lewej stronie jezdni. Samochód wpadł do głębokiego rowu wypełnionego wodą.

Zdarzenie zgłosiła osoba wyprzedzana wcześniej przez kierowcę volkswagena, który nie czekał na przyjazd służb ratowniczych i oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego wydarzenia.

W miejscu zdarzenia przez około dwie godziny ruch odbywał się wahadłowo.

Aktualizacja z wtorku, 9 czerwca: Policjanci odnaleźli kierowcę volkswagena. Okazało się, że był... poszukiwany do odbycia kary więzienia. - Policjanci, którzy przyjechali na miejsce sprawdzali okolice w poszukiwaniu mężczyzny. W pewnym momencie zauważyli jadącą karetkę pogotowia. Jak się okazało została ona wezwana do anonimowego mężczyzny, który miał się uskarżać na „bóle nóg”. Policjanci pojechali za karetką i jak się okazało przeczucie było dobre. Pogotowie wezwał 23-latek, który kierował wcześniej wspomnianym volkswagenem. Mężczyzna został zbadany. Nie miał obrażeń poza potłuczeniami. Okazało się jednak, że to nie koniec historii. Po sprawdzeniu 23-latka w policyjnej bazie okazało się, że jest on poszukiwany. Ma do odbycia 6-miesięczną karę pozbawienia wolności. Po dokładnych badaniach został przewieziony do policyjnego aresztu - informuje kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.