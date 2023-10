Umowa na basen z politycznym przytykiem

Dziś (9 października) władze Elbląga zaprosiły media na konferencję prasową poświęconą podpisaniu umowy na wykonanie odkrytego basenu w Elblągu. Oprócz omówienia samej inwestycji, prezydent Wróblewski mówił o... ostatnich głosowaniach radnych, które wiążą się w pewien sposób z projektem.

Nową inwestycję będzie realizowała firma Strabag. Na przygotowanie basenu dla mieszkańców ma czas do 9 czerwca 2025 r.

- Całkowity koszt zadania to 90 mln 534 tys. zł, przypomnę, że nasz projekt, który składaliśmy kilkukrotnie do funduszy rządowych, był na 72 mln zł. Jest dużo więcej, bo drożyzna, inflacja, wzrost cen materiałów odbija się to, jak widzimy, na cenie, bo wykonawca też uwzględnia ceny materiałów budowlanych i usług w swoich kosztach - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Przypomnę, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa została (przygotowana - red.) po przeprowadzonym konkursie w 2016 r. Został przeprowadzony konkurs, który wygrała firma Architekci PL z Gliwic – mówił Witold Wróblewski.

Rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu na tę inwestycję wynosi 65 mln zł. Podczas briefingu nie zabrakło politycznego wątku dotyczącego projektu.

- Przypomnę, dochody miasta Elbląga jak i wielu samorządów się zmniejszają. W naszym przypadku w ciągu ostatnich trzech lat to jest 307 mln zł – zaznaczył prezydent Elbląga. - Przy wzroście kosztów najniższej krajowej, energii, paliw, płac itd. (...) byliśmy zmuszeni do tego, żeby na sesji Rady Miejskiej postawić temat obligacji na 32 mln zł. Bez obligacji dzisiaj nie byłoby podpisania umowy, bo nie mamy na tyle środków w budżecie po stronie dochodów – przyznał Witold Wróblewski. - Jeżeli mówimy o projekcie dotyczącym uchwały zmieniającej uchwałę odnośnie prognozy wieloletniej, żeby wpisać rewitalizację kąpieliska miejskiego, to cała rada głosuje za, ale dwóch radnych wstrzymuje się od głosu. Panowie Marek Pruszak i Rafał Traks się wstrzymują, a wstrzymanie to to samo, co przeciwko, bo tylko głosy "za" decydują o tym, czy ta inwestycja może być, czy nie – przywołał wydarzenia z ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent.

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

- To już w ogóle jest dobry znak zapytania, czy panie i panowie z Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby ten basen powstał? Ja mam wrażenie, że nie, a dlaczego? Głosowanie pokazuje. Pan Hajdukowski głosuje przeciwko obligacjom (...), mając wiedzę, że jeżeli obligacji nie będzie, nie będzie basenu. Po drugie radna Banasiewicz, Janowska, Lisewska, Pruszak i znowu radny Traks się wstrzymują, czyli tak naprawdę 6 głosów przeciwko basenowi – wyliczał prezydent. - Przypomnę o innym fakcie, kiedy prezydentem był Jerzy Wilk i kiedy mowa była o budowie basenu zamkniętego. Wskaźnik zadłużenia był powyżej 70 proc., teraz jest 35, gdzie 60 proc. jest maksimum. Jak głosowali panowie radni z PiS-u wtedy? Byli za obligacjami na basen, to proszę sobie popatrzeć, jak się opowiada mieszkańcom i jak się walczy o ich interesy, a jak się głosuje – mówił włodarz miasta. - To taki wtręt, bo już mnie denerwuje ta hipokryzja, gdy ją słyszę. Jak się nie robi to źle, jak się robi - też źle – stwierdził prezydent.

O tym, jak ma wyglądać nowy basen, pisaliśmy już na naszych łamach, dziś rano zamieściliśmy też opinię jednej z naszych Czytelniczek w tej sprawie.

- Powstanie basen główny, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, boiska rekreacyjne - wymieniał pełnomocnik wykonawcy Roberty Wysocki, dyrektor techniczny Oddziału Północnego Strabag. Kompleks ma również zawierać strefę gastronomiczną, plażę etc.

Wcześniej firma Strabag realizowała m. in. budowę basenu w Bydgoszczy.

- Jestem przekonany, że w czerwcu 2025 r. elblążanie będą mogli korzystać z obiektów nowego, nowoczesnego parku wodnego przy ul. Spacerowej – zaznaczył dyrektor.

Dodał, że basen będzie z pewnością dużą atrakcją dla mieszkańców. Według Roberta Wysockiego, prace rozpoczną się w ciągu najbliższego miesiąca. Na start firmę czeka przygotowanie podłoża do budowy obiektu.