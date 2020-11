Umowa podpisana, szpital może się rozbudowywać

41 milionów złotych będą kosztowały inwestycje w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Powstanie tu nowy blok operacyjny z centralną sterylizatornią, wyremontowane będą cztery oddziały. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – firmą Kamaro z Gdańska.

- To bardzo dobry dzień dzień dla miasta, bo od dłuższego czasu zabiegaliśmy o modernizację Szpitala Miejskiego. Musieliśmy po pierwszym przetargu trochę zmienić zakres przedsięwzięcia, ale najważniejsze jest to, że projekt otrzymał dofinansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – powiedział tuż przed podpisaniem umowy prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Jest to kolejny przykład celowości połączenia obu szpitali (byłego wojskowego i miejskiego – red.), dzięki czemu szpital uzyskał wyższy stopień referencyjności, a my mogliśmy wnioskować o środki unijne. To pokazuje, że decyzja którą podjąłem przy tylu głosach sprzeciwu i utrudnień była dobra. Potwierdzają to też wyniki finansowe szpitala i ocena niezależnych specjalistów finansowych.

Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią będzie kosztować 25 mln zł, remont czterech oddziałów: pediatrycznego, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej i psychiatrycznego wraz z dostawą wyposażenia – 16 mln złotych. Oba zadania wykona firma Kamaro z Gdańska, która wygrała postępowanie przetargowe. Inwestycja ma być gotowa do końca 2022 roku. Czy pandemia koronawirusa mocno ją utrudni?

- Obecnie szpital prawie w całości jest covidowy, poza chirurgią dziecięcą, ortopedią, oddziałem psychiatrycznym i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Budowa bloku operacyjnego (powstanie przy ul. Komeńskiego na wolnej działce – red.) rozpocznie się w najbliższym czasie, a w sprawie oddziałów do remontu podpisaliśmy porozumienie z wykonawca, przedłużając termin rozpoczęcia prac na połowę stycznia – powiedział Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu. - Dzisiejsza informacja jest bardzo dobra dla mieszkańców naszego miasta i jest też światełkiem nadziei dla pracowników szpitala, że w tych trudnych czasach wkrótce problem coivdowy zacznie wygasać. Przygotowując się na tę normalność, dzisiaj podpisujemy tę umowę.

Warto dodać, że dotychczasowe zarządzanie Szpitalem Miejskim zostało docenione przez specjalistów. Elbląska placówka zajęła piąte miejsce w Polsce wśród „Liderów Zarządzania”w kategorii szpitali o kontraktach publicznych od 39 do 89 mln złotych. Ranking sporządził BFF Banking Group, biorąc pod uwagę m.in. efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala, rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków, dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku. Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. W rankingu sklasyfikowano 221 szpitali, w tym 101 powiatowych.