Utalentowany dekorator-wokalista (Opowieści z lasu, odc. 271)

Rzadko obserwowany i zarazem najbardziej pospolity wśród pokrzewkowatych w Polsce, jednocześnie najbardziej leśny ze wszystkich ptaków ze wspomnianej przed chwilą rodziny pokrzewek. Dziś kilka słów o kapturce.

Kapturka, do niedawna nazywana pokrzewką czarnołbistą, to niewielki i dość niepozorny ptak o szaro-oliwkowym ubarwieniu, z charakterystyczną czarną czapeczką (lub, jak kto woli, kapturkiem) u samca, a brązową u samiczki i dorastającego samca.

- Choć kapturki są dość powszechnie występującymi ptakami to ciężko jest je zaobserwować, bo lubią skrywać się w gęstych zaroślach - opowiada Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg. - Po powrocie z zimowiska, o ile się na nie wybrały, co uzależnione jest od tego, jak ciężka jest zima, w kwietniu samce zaczynają budować gniazda - dodaje.

Na ich lokalizację wybierają gęsto zarośnięte krzewy, wysokie trawy, zarośla, najczęściej budując je tuż nad ziemią. Ich gniazda są delikatnej konstrukcji, ażurowe, z poprzeplatanych traw, cienkich korzonków, a nawet z pajęczynowymi wykończeniami.

- Samiec buduje kilka gniazd, lecz nigdy do końca. Dopiero, gdy przywabi samicę i ona wybierze to właściwe gniazdo, wtedy wspólnie je dokańczają – dodaje Jan Piotrowski.

Zamiast jej wypatrywać lepiej jest... nasłuchiwać. Skrywające się w gęstych zaroślach kapturki często są trudne do obserwowania. Zamiast tego warto nauczyć się rozpoznawania ich śpiewu, co nie powinno sprawić dużego kłopotu, bo są to jedne z najpiękniej śpiewających ptaków.

- Przed rozpoczęciem śpiewu, możemy przy odrobinie szczęścia najpierw usłyszeć drobne cichutkie preludium, naśladujące różne dźwięki ptaków, po czym, gdy ptak przejdzie już do właściwej "zwrotki", uraczeni zostaniemy pięknym fletowym śpiewem - mówi Jan Piotrowski. - Tego niepozornego śpiewaka możemy napotkać w lasach liściastych lub mieszanych o bujnym podszyciu z gęsto rozwijającymi się krzewami i krzewinkami. Ptak lubi dość wilgotne lasy łęgowe, nie stroni także od starych ogrodów z wysokimi drzewami, rozwiniętymi krzewami, czy parków miejskich. Właśnie w takich miejscach zachęcam do ich nasłuchiwania – podkreśla leśnik.

Ptaki te w Polsce są pod ścisła ochroną, ale na szczęście ich liczebność wzrasta. Chętnie żywią się owadami, pomagając pozbywać się nieproszonych łasuchów w naszych sadach i ogrodach, często też odwiedzają leśne zręby, gdzie mogą liczyć na licznie pojawiające się owady i inne bezkręgowce.