Utrudnienia na Pilgrima i Nowowiejskiej

30 sierpnia rozpocznie się remont ul. Pilgrima na odcinku od ul. Nowowiejskiej do końca parkingu przy markecie "Biedronka". Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

W ramach pierwszego etapu robót, na czas wykonywania prac, konieczne będzie zamknięcie istniejącego zjazdu z ul. Nowowiejskiej, wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Pilgrima oraz parking po stronie pawilonów handlowych. Komunikacja pojazdów odbywać się będzie poprzez tymczasowo odtworzony „stary” zjazd z ul. Nowowiejskiej. Ponadto, na czas pierwszego etapu remontu wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Nowowiejskiej w ul. Pilgrima.

Prace związane z remontem ul. Pilgrima na przedmiotowym odcinku prowadzone będą na koszt i zlecenie Inwestora realizującego obiekt Regal Park w ramach tzw. umowy drogowej. Roboty mogą potrwać do końca października.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania czasowej organizacji ruchu. W związku z potrzebą czasowego wyłączenia możliwości parkowania na istniejącym parkingu zwracamy się z prośbą o pozostawianie pojazdów w innych lokalizacjach. Informujemy jednocześnie, że Departament Zarząd Dróg planuje do końca roku wyłonić wykonawcę robót na przebudowę odcinka ulicy Pilgrima równoległego do ul. Nowowiejskiej tj. za pawilonami handlowo-usługowymi.