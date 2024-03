Uwaga na smog, normy w Elblągu przekroczone o ponad 100 procent!

W środę (13 marca) rano stężenie pyłów drobnych w powietrzu w Elblągu przekroczyło normę o 112 procent. To największe przekroczenia od ponad miesiąca. Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci.

Pyły oznaczone PM 2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2,5 mikrometra. - Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Jest on bardzo drobny i w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu - czytamy na stronie airly.org.pl.

To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny między innymi za nasilenie astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń krwionośnych, miażdżycę, nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.

Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

13 marca w Elblągu stacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zlokalizowana przy ul. Bażyńskiego 6, zanotowała stężenie pyłów PM2.5 o wartości 53 mikrogramów na metr sześcienny.

- Takie zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. Może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie, skrócenie lub rozłożenie w czasie aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego – czytamy na stronie www.powietrze.gios.gov.pl.

Zapytaliśmy biuro prasowe ratusza, jakie działania władze miasta podjęły w tej sprawie, by na przykład ostrzec mieszkańców przed smogiem. Czekamy na odpowiedzi.

Po godz. 12 pyły PM 2.5 przekraczały normę o 84 procent. Aktualne poziomy możesz śledzić tutaj.