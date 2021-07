Uważaj na bąblowicę!

GIS ostrzega przed bąblowicą. Trudno ją zdiagnozować, a jest bardzo niebezpieczna. Jak jej uniknąć, jakie są objawy choroby?

Dlaczego właśnie teraz pojawiają się komunikaty dotyczące bąblowicy? Bo latem dochodzi do największej ilości zakażeń.

Bąblowica – co to jest?

Bąblowica jest zoonozą (chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi), powodowaną przez pasożyty - larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów, a ich żywicielem pośrednim jest człowiek. Choroba ta jest trudna do zdiagnozowania z powodu długiego okresu bezobjawowego.

Drogi zakażenia

bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami,

przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk,

spożywanie skażonej, surowej, niemytej żywności (np. warzyw, owoców leśnych) lub wody.

Zakażenie jest realne w wielu regionach naszego kraju, także na terenach miejskich i podmiejskich, ze względu na zjawisko powszechnego wstępowania lisów, które to wydalają jaja pasożytów wraz z kałem. Wyniki ostatnich badań dowodzą, że 1 na 3 lisy jest zakażony ww. tasiemcem. W warunkach polskich także pies, jeśli nie jest na bieżąco poddawany profilaktyce przeciwpasożytniczej, może być rezerwuarem tasiemców bąblowcowych. Jaja tasiemców mogą dostać się do organizmu człowieka przez bliski kontakt z tymi zwierzętami np. poprzez głaskanie czy pielęgnację pupila.

Przebieg choroby

Spożyte larwy tasiemca przedostają się z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie do narządów, gdzie tworzą cysty wypełnione płynem. Objawy choroby związane są głównie z lokalizacją cysty i jej powiększaniem się, co prowadzi do ucisku na otaczające tkanki i upośledza funkcję narządu (np. cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, a nieleczone doprowadzają do śmierci). Najczęściej umiejscawiają się w:

wątrobie,

płucach,

nerkach,

śledzionie,

ośrodkowym układzie nerwowym,

kościach,

oku.

Mogą tam przebywać nawet kilka lat po zjedzeniu jaj pasożyta, nie dając żadnych objawów. Z uwagi na to bąblowica jest trudna do zdiagnozowania – jej przewlekły, bezobjawowy rozwój sięga 5-10 lat. Chirurgiczne usunięcie torbieli bąblowcowej z otaczającą tkanką daje możliwość całkowitego wyleczenia.

Jak przeciwdziałać i zapobiec zachorowaniu na bąblowicę?

należy zachowywać zasady higieny podczas i po pracy w polu/ogrodzie/lesie,

pamiętać o myciu rąk po kontakcie ze zwierzętami,

pamiętać o każdorazowym myciu rąk przed przygotowaniem lub spożywaniem posiłków,

myć lub poddawać obróbce termicznej warzywa, owoce leśne,

chronić posesję przed lisami poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które jako źródło resztek jedzenia wabią dzikie zwierzęta,

prowadzić regularne zabiegi odrobaczania zwierząt domowych preparatami działającymi na tasiemce.

W przypadku wykrycia zachorowania na bąblowice, pacjent podlega chirurgicznemu usunięciu cyst i zastosowaniu odpowiednich leków.