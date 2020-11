W Elblągu ma powstać pomnik twórców Niepodległej

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok prezydent zaplanował 160 tys. złotych na pomnik poświęcony twórcom niepodległej Polski. Gdzie miałby stanąć? - Wstępnie wytypowanych zostało kilka miejsc, ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji jeszcze nie została podjęta – informuje rzecznik prezydenta Elbląga.

Pomysłodawcami pomnika, jak informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prezydenta Elbląga, jest Witold Wróblewski i Maria Kosecka, była radna kilku kadencji, która działa obecnie w Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej.

- Obchodzona z coraz większym rozmachem i stanowiąca powód do radości, kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości kojarzona jest wprost z postacią wielkiego Polaka – marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy okazji każdego z państwowych świąt władze miasta szukają odpowiedniego miejsca do jego uczczenia. Elbląg jest miastem, które wróciło do Polski po długim okresie przebywania w granicach obcego państwa i musi od początku budować lokalną tożsamość narodową oraz patriotyzm. Jednym z elementów tej pracy jest znajomość historii oraz nobilitacja wybitnych patriotów. Sam Piłsudski ujął to najlepiej mówiąc: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” W naszym mieście brak jest miejsca upamiętniającego jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski, odzyskania, po 123 latach, niepodległości w 1918 r. - napisała do nas Maria Kosecka w odpowiedzi na nasze pytania w sprawie pomnika. - Od jakiegoś czasu czyniłam starania o godne upamiętnienie ojców niepodległości oraz samego wydarzenia. Dzięki przychylności prezydenta Witolda Wróblewskiego zainicjowane zostały prace koncepcyjne związane z określeniem lokalizacji oraz formy pomnika. Niestety ograniczenia związane z pandemią koronowirusa znacząco zahamowały postęp prac.

- Koncepcja pomnika została przygotowana. Po dokonaniu przeglądu pomników o podobnej tematyce, zrealizowanych na terenie kraju, wytypowano pięcioro rzeźbiarzy i zwrócono się do nich o zaprezentowanie wstępnej koncepcji pomnika. Na tę propozycję pozytywnie odpowiedziało troje artystów. Wybrana została koncepcja rzeźbiarza Stanisław Szwechowicza – dodaje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Jaka to koncepcja? Co pomnik ma przedstawiać? Na odpowiedź na te pytania jeszcze czekamy. Niektóre szczegóły zdradza Maria Kosecka. - Rzeczą oczywistą jest, biorąc pod uwagę moje zaangażowanie w propagowanie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, że najbardziej zależało mi na upamiętnieniu jego osoby. Jednak w uznaniu zasług Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego powstała koncepcja uhonorowania tych ojców niepodległości. Uważam, taką ideę za trafioną, łączącą różne opcje polityczne i światopoglądowe – dodaje. - Pomnik ten będzie miejscem pamięci o wielkich Polakach i jednym z najważniejszych wydarzeń minionego stulecia. Ma być to również miejsce edukacji dla młodych elblążan, uczące postaw i wartości patriotycznych.

Gdzie pomnik miałby stanąć? Pod uwagę brano kilka lokalizacji (m.in. park przy ul. Giermków), ale jak informuje Joanna Urbaniak, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. - Jednocześnie zwrócono się do kręgów naukowych z dziedziny historii na Uniwersytecie Gdańskim o opracowanie noty historycznej przedstawiającej proces kształtowania się niepodległości Polski w 1918 roku – dodaje Joanna Urbaniak.