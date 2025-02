W Elblągu zimowo. Zobacz zdjęcia

Fot. Mikołaj Sobczak

"Kiedyś to były zimy" – słyszymy często od tych, którzy to "kiedyś" pamiętają. W ostatnich dniach nieco bardziej śnieżnie i mroźnie jest jednak w Elblągu, a co zapowiadają prognozy na najbliższe dni? Zobacz nasze zdjęcia zaśnieżonego miasta z 18 i 19 lutego.

Ferie w regionie już za nami, o Bożym Narodzeniu już dawno zdążyliśmy zapomnieć, ale za oknami mamy w Elblągu typowo zimowy klimat. Według prognoz na dziś (19 lutego), opady śniegu w Elblągu już za nami, popada za to prawdopodobnie w najbliższy piątek. Prognozę pogody można sprawdzać na bieżąco na naszej stronie. Fot. Anna Dembińska Jak co roku miasto organizuje "akcję zima", dotyczącą zimowego utrzymania dróg. UM w Elblągu przypomina: Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do: · Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stac. 55 232-64-08 w. 9 · od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu tel. 239-32-99, · całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 239-30-40,41 · Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu - parki, skwery i zieleńce– dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 1 - tereny cmentarzy komunalnych – dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 4, 5 · Departament Edukacji - szkoły, przedszkola żłobki – K. Kuczyńska tel. 604-123-503 · MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – L. Jankowski tel. 661-240-113 · Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08 Więcej o akcji zima tutaj.

red.