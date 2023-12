W Światowidzie czuć święta

„Nasz jarmark to doskonałe miejsce, gdzie kupicie niebanalne prezenty, świąteczne, domowe dekoracje, zdrową żywność i wiele, wiele innych przedmiotów.“ - możemy przeczytać na profilu Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w mediach społecznościowych. Poszliśmy zobaczyć co znajdzie się pod choinką. Zobacz zdjęcia.

- Co roku przychodzę, nawet jak nic nie kupię, to chociaż poczuję świąteczny nastrój - mówi pani Małgorzata, którą spotkaliśmy w Światowidzie. - Ale przeważnie coś kupię.

Do wyboru, do koloru. Można sobie wybrać coś dobrego na przekąskę (i nie tylko). Gdyby Mikołaj się zastanawiał nad drobiazgiem na Mikołajki (a to już 6 grudnia) lub pod choinkę to do wyboru jest np. rękodzieła, biżuterii hand made. Nie brakuje świątecznych ozdób, obrazów (wszak to Sztukateria - Jarmark Wyrobów Artystycznych). I nie można zapomnieć o bombkach na świąteczne drzewko.

Jarmark Sztukateria w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ potrwa do godziny 17.