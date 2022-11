„W tej pracy liczą się serce i cierpliwość”

W piątek (18 listopada) władze miasta nagrodziły dyrektorów i pracowników placówek pomocy społecznej. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreśliła Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, jest to ważny i wyjątkowy dzień. - Dziś podkreśla się rolę i znaczenie państwa codziennej, trudnej i szlachetnej pracy. Widzę, jak dobrze rozwija się elbląska pomoc społeczna. Mamy coraz bardziej profesjonalną kadrę, stale podnosi się jakość tej pracy - mówiła Monika Kurpanik.

- Jak ważna jest pomoc społeczna, niech świadczą liczby. Mamy 25 jednostek, które w tym zakresie pracują i przeznaczamy na to 65 mln zł, czyli niemal 8 procent miejskiego budżetu. Dzisiaj mogę wam podziękować za wasz trud i pracę - podkreślał Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Pan Dariusz Antczak pracuje w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jako opiekun i kierowca. Jest jedną z osób nagrodzonych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. - Jest to bardzo ciężka praca. Przede wszystkim trzeba mieć cierpliwość do podopiecznych. Ten, kto jej nie ma, to w tej pracy miejsca raczej nie zazna na dłuższą metę. Wymaga także wielkiej odpowiedzialności, serca i czułości. Tego właśnie potrzebują starsze osoby. Musimy też współpracować ze sobą w zespole, jeżeli takiej współpracy nie ma między pracownikami, nie jest to dobre. Powinniśmy się wspierać nawzajem i umieć rozwiązywać problemy - mówi pan Dariusz.

Seniorami pan Dariusz opiekuje się od 32 lat.

- Trafiłem do tego zawodu bardzo dawno i trochę przypadkowo. Przyszedłem pomóc w tej placówce, a poprosił mnie o to pierwszy jej dyrektor. Brakowało im kierowcy, ja byłem świeżo po wojsku, bez pracy. Przyszedłem tu pomoc jako kierowca i tak zostałem. Nie wiem, kiedy to tak szybko minęło - wspomina mężczyzna.

Uroczystość zakończył występ zespołu wokalnego z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.