W tym tygodniu portEl poleca: debata portElu, oddawanie krwi oraz wernisaże

Jest poniedziałek (18 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jak widać rok przez aparat fotograficzny? Już dziś (18 marca) zapraszamy do filii nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Piłsudskiego na wystawę fotografii Jacka Szuleckiego „Cztery pory roku w obiektywie”. Początek wernisażu o godzinie 18. Wstęp wolny.

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe, więc to znakomita okazja do ich przypomnienia oraz pokazania najmłodszym, jak ważne są przygotowania do Świąt i dlaczego warto zadbać o ich odpowiednią atmosferę. 19 marca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym rozpocznie się cykl warsztatów wielkanocnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywać się będą od 19 marca do 28 marca, we wtorki, środy i czwartki, po uprzedniej rezerwacji.

Tego samego dnia w CSE Światowid odbędą się dwa wernisaże. Swoje malarskie prace zaprezentuje Maria Barbara Mierzejewska, a fotografie – Sylwia Formela. Prace będzie można podziwiać na drugim piętrze Światowida. Początek wernisażu o godz. 17, wstęp wolny.

Pamiętaj, że Twoja krew może uratować komuś życie. 20 marca na placu Kazimierza Jagiellończyka stanie mobilna stacja krwiodawstwa, w której będzie można oddać krew. Rejestracja możliwa będzie od godziny 9 do 12.

W środę (20 marca) W Bibliotece Elbląskiej o godzinie 17 rozpocznie się debata z młodzieżą na temat samorządu. Chcielibyśmy, podyskutować o tym, jak osoby młode widzą nasze miasto, jakie mają pomysły na to, co warto w Elblągu zmienić, czy i jak chcą angażować się w życie lokalnej społeczności. I co w ogóle wiedzą o samorządzie.

A godz. 18 (również w środę) na powtórkę spotkania "Elbląg na dużym ekranie" o nadzalewowych miejscowościach zaprasza Juliusz Marek. Na poprzedni seans przyszło ponad 500 osób i dlatego nie wszyscy mogli wziąć w nim udział. Stąd powtórka, tym razem w sali kameralnej kina Światowid. Wstęp wolny.

21 marca zapraszamy dzieci do biblioteki. Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami to propozycja Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj (ul. Zamkowa 1), godz. 11; „Bajkowy podwieczorek” dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90) to już zajęcia w Lokomotywie (ul. Ogólna 59)

W piątek, 22 marca, o godzinie 19 w CSE Światowid zagra Robert Furs. Słuchacze podczas wydarzenia będą mogli oddać się muzyce króla tanga: Astora Piazzoli i innych znanych kompozytorów tego gatunku, jak Carlos Gardel, Matos Rodriguez czy Angel Villoldo. Nie zabraknie także kompozycji polskich twórców.

W sobotę, 23 marca, na kolejny koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. O godz. 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych będzie rozbrzmiewać muzyka Fryderyka Chopina w wersji kameralnej.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!