W tym tygodniu portEl poleca: Dni Seniora, Noc Muzeów, bitwa na Zalewie i planszówki

Jest poniedziałek (11 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Od dziś do piątku (11-15 września) potrwają Elbląskie Dni Seniora, których organizatorami są prezydent Elbląga oraz Elbląska Rada Seniorów. Rozpoczął je poniedziałkowy przemarsz ulicami miasta.

W najbliższą środę (13 września) Biblioteka otworzy nową wystawę pt. „Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej”. Wernisaż połączony z sesją naukową rozpocznie się o godz. 17.

Bonusowa odsłona Nocy Muzeów na terenie muzeum rozpocznie się w sobotę (16 września) o godz. 18 i potrwa do 23. Temat wydarzenia, „Przewrót Kopernikański”, stanowi nawiązanie do tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Czy w Światowidzie wykonasz własne naczynie ceramiczne? Czy nauczysz się tańczyć, a może zapiszesz dziecko do sekcji wokalnej? Jakie premiery kinowe zobaczysz tej jesieni? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas Dnia Otwartego w Światowidzie. Pokażemy wam cały wachlarz naszych możliwości! Światowid zaprasza jeszcze w sobotę na hol główny w godz. od 15 do 19.

15 września 1463 roku na Zalewie Wiślanym miała miejsce bitwa morska. Bitwa ta rozegrała się pomiędzy flotą Związku Pruskiego, głównie elblążan i gdańszczan, a flotą krzyżacką pod dowództwem Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ludwiga von Erlichshausena. Inscenizacja Bitwy odbędzie się również w sobotę w Tolkmicku.

W nadchodzący weekend (16-17 września) w Elblągu odbędzie się już trzeci El-Festiwal organizowany przez klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Bibliotekę Elbląską. Impreza jest bezpłatna dla uczestników, a dla pierwszych stu osób organizatorzy przygotowali specjalne pakiety wejściowe.

Miłego tygodnia!